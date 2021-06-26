Душил девочку на улице, перепутав ее с сестрой: полиция в Харькове отпустила мужчину с судимостью

Полиция отпустила бездомного харьковчанина, пытавшегося задушить девочку / Сегодня

В Харькове 37-летний местный житель пытался задушить 10-летнюю девочку, перепутав ее с сестрой. Две подружки ждали у подъезда, когда родители их пустят домой, однако неожиданно к одной из них подбежал злоумышленник, схватил за шею и начал душить ребенка. Девочка пыталась от него убежать, и только у соседнего дома он остановился, испугавшись проходящей женщины. В полиции он сказал, что перепутал девочку с сестрой. Правоохранители отпустили гражданина, у которого уже есть судимость за кражу.

Как сообщает Сегодня, мужчина напал на девочку, когда она вместе со своей подругой ждала, пока родители откроют дверь в подъезд. Злоумышленник подбежал и схватил ребенка за шею и начал душить.

"Не было выхода, я не смогла отвернуться от него, он просто схватил меня обеими руками, опрокинул на лавочку и начал душить. У меня здесь следы остались", - рассказала Анастасия Иванчук.

Девочка смогла оттолкнуть нападавшего и бросилась бежать. Он побежал за пострадавшей и остановился только у соседнего дома, где его напугала женщина, случайно увидев напуганных девочек. Дети рассказали об инциденте родителям, которые обратились в полицию.

Злоумышленник рассказал следователям, что он перепутал одну из девочек со своей сестрой. По словам подружки, он действительно о ней спрашивал.

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Фигурантом преступления является 37-летний харьковчанин. У безработного есть судимость за кражу. Сейчас суд рассматривает еще одно дело с его участием – по надругательству над могилой.

Правоохранители квалифицировали нападение на девочку как хулиганство. После экспертизы статья может измениться. Пока неизвестно, в каком состоянии он находился в момент атаки на ребенка.

"Уже когда отпускали, я считаю, что он протрезвел и пошел в адекватном состоянии домой", - утверждает пресс-секретарь полиции Марина Романюк.

В полиции злоумышленник заявил, что он является бездомным. Ранее он жил с сестрой и ее взрослыми детьми. Однако два месяца назад они продали квартиру и переехали. Где может находиться подозреваемый, на данный момент неизвестно.

Напомним, в Харькове подрались муж и жена, которые накануне развода не могли разобраться, с кем должен остаться их ребенок.