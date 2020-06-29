В МИД рассказали, почему украинцы должны быть готовы ко вторжению России

Армия,Россия / Reuters

Жители Украины должны быть ментально готовы к полномасштабному наступлению российских войск.

Об этом сообщает портал Интерфакс-Украина со ссылкой на интервью замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара.

По словам дипломата, многие украинские военные эксперты и аналитики не исключают военное наступление российских армий ‒ для достижения политических или экономических целей.

Читайте такжеПутин во главе России - главный гарант будущего вторжения в УкраинуСейчас Российская Федерация активно накапливает военные силы на восточной границе Украины и усиливает военный контингент в аннексированном Крыму и на Донбассе.

"Довольно часто переводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск, однозначно, растет, и, конечно, военные это видят", ‒ подытожил Боднар.

Напомним, ранее генерал США и экс-командующий американскими вооруженными силами в Европе Бен Ходжес заявлял ‒ под видом гуманитарного кризиса в аннексированном Крыму РФ уже в сентябре 2020 года будет готова реализовать сценарий военного вторжения в Херсонскую область (с целью захвата дамбы).