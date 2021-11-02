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Нардепа Анну Скороход еще раз допросили после скандального заявления об убийстве Антона Полякова

2 ноября 2021, 00:04

Енин сообщил, что у следователей есть непрерывное видео последних минут жизни депутата.

Скороход и Поляков
Анна Скороход и Антон Поляков / скриншот

Национальная полиция Украины дополнительно допросила народного депутата Анну Скороход по делу о смерти ее гражданского мужа, депутата Антона Полякова.

Это произошло после заявлений Скороход в эфире одного из телеканалов, где она заявила, что Антона Полякова убили, наркотики он не употреблял, а на шее мужчины она якобы видела борозду от удушения.

Нацполицию Скороход обвинила в бездействии. Эти упреки первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин категорически отверг.

Более того, Енин продемонстрировал протокол первого допроса Скороход сразу после смерти Полякова.

Также Енин сообщил, что у следователей есть непрерывное видео последних минут жизни депутата, из которого следует, что его никто не душил.

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"У нас на руках есть результаты экспертизы, подтверждающие нахождение наркотических веществ в организме депутата. У нас две основы версии — эти вещества попали в организм добровольно или путем обмана или иного давления он вынужден был их принять", — отметил Енин, передает ТСН.

Отметим, 31 октября народный депутат Анна Скороход рассказала о смерти депутата Антона Полякова. Как рассказала Скороход в программе Хард с Влащенко, они с Поляковым были помолвлены и должны были расписаться.

"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит, и не надо придумывать ничего, не надо рассказывать ничего о наркотиках, или еще какую-то белиберду, которую придумывают господин Енин (Евгений Енин, первый заместитель Министра внутренних дел Украины - ред.). Знаете, если они судят по себе, то не надо всех вести под одну гребенку", — сказала нардеп.

Смерть нардепа Антона Полякова

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

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Позже в Сети появилось видео с народным депутатом Антоном Поляковым в вечер его смерти. Запись сделана в ресторане, где политик был в компании помощника нардепа Анны Скороход Рустама Джамбулатова и гражданина Азербайджана Хатаи Алиева.

Оказалось, что гражданина Азербайджана Хатаи Алиева, с которым Поляков виделся перед смертью, согласно данным сайта Службы безопасности Азербайджана, находится в розыске.

Кроме того, якобы именно Алиев вызывал такси, куда пересадили Полякова.

viber
Евгений Енин Анна Скороход Антон Поляков
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