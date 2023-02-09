"Народ, сотни лет живший в рабстве": в ГУР рассказали, как в России снесут режим Путина

В стране-агрессоре России не будет осмысленного протеста, как Майдан в Украине, поскольку там нет гражданского общества, сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов.

Бунт в России приведет к краху режиму Путина - ГУР / Скриншот YouTube

Режим Владимира Путина в стране-оккупанте России будет свергнут в результате бунта. Там не может быть цивилизованного протеста, поскольку в государстве нет демократии и гражданского общества. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сценарии, которые применяет Путин, работают в России, так как там нет никакого сопротивления.

По словам спикера ГУР, сложилась ситуация, когда цены на нефть в определенное время позволили прокормить население, а остальных граждан либо выдавили из России, либо посадили в тюрьму.

"Все сценарии (главы Кремля Владимира Путина) ложатся на подготовленную почву. Это народ, сотни лет живший в рабстве, там институционально нет ни демократических практик, ни опыта сопротивления", - сказал Юсов.

Как полагает представитель ГУР, власть в России сменится в результате бунта. Все закончится переформатированием государства.

"Но бунт все равно будет. Это вопрос времени... Будь это гражданское общество, то это был бы не бунт, а осмысленный протест, каким был в Украине Майдан - с ценностями, с конкретными требованиями и пониманием для чего. Поскольку общества там нет, это будет не протест, а бунт, который в конце концов так или иначе закончится сменой режима и переформатированием в самой Российской Федерации", - подчеркнул Андрей Юсов.

Крах режима Путина в России

Журналисты Politico отмечали, что директор страны-оккупанта Владимир Путин слишком погряз в войне против Украины и не готов пойти на завершение боевых действий. Прекращение войны может привести к падению его режима, поэтому, пока Путин остается у власти, он будет воевать.

Российский политолог Андрей Пионтковский заявил, что через 2-3 месяца у ВСУ появится нужное для наступления вооружение и украинские войска пойдут в атаку. Согласно его прогнозу, после освобождения Мелитополя и выхода сил обороны Украины к Азовскому побережью произойдет крах режима Путина.

Журналисты The Hill полагают, что пребывание Путина у власти в России зависит от того, удастся ли оккупационным войскам удержать захваченный Крым. Танки, которые дадут ВСУ, усилят позиции Украины, однако не гарантируют освобождения Крымского полуострова.

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Угроза наступления России: