"Не было сил терпеть": на Одещине многодетная мать топором зарубала мужа-тарана

Многодетная мать убила мужа / фото скрин

В Одесской области арестовали многодетную мать Любовь Клуссон, которая годами терпела издевательства близкого человека. Причем жертвой тирана была не только она, но и дети. Когда "терпение лопнуло", женщина решилась на убийство.

Любовь вместе с мужем Сергеем Гречковским переехали в Одесскую область из Житомира. Пара прожила вместе более 30 лет, вырастила троих детей. Сын жил с родителями, а дочери – отдельно: одна из них уже сама стала матерью двух малышей.

В селе Кошары (неподалеку от курорта Коблево) Сергей и Любовь обзавелись дачным участком в садовом товариществе "Дельта" и построили дом. Мужчина занимался резьбой по дереву, что давало неплохой заработок, однако с каждым годом работать становилось все тяжелее: Сергей стал выпивать.

Жизнь семьи превратилась в ад: физически и морально страдала не только Любовь, но и дети. Сын несколько раз убегал из дому, а одна из дочек после отцовского избиения уже не сможет стать матерью.

По словам женщины, Сергей много раз обещал завязать с алкоголем и никогда больше не трогать ни ее, ни детей, но этого так и не произошло.

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После окончательного разрыва семейных отношений мужчина оставался жить в их общем доме, а жизнь Любови и сына превратилась в ад.

Терпение 58-летней Любови Клуссон лопнуло 6 февраля. В этот день Сергей стал требовать деньги на водку. Сил сопротивляться уже не было, и женщина пошла с ним в магазин.

Когда вернулись домой и мужчина выпил, а затем заснул, в голове женщины "сложилась картинка". Она поняла, что может избавиться от "проблемы" раз и навсегда: взяла топор и убила Сергея. Тело завернула в ковер и на тачке перевезла на один из близлежащих дачных участков. Просто бросила на земле.

"На что она рассчитывала – непонятно. Не спрятала, не закопала. То есть говорить как о четко продуманном преступлении тут не приходится", – рассказал источник Oбозреватель в полиции.

Сама подозреваемая после задержания рассказала, что ее довели.

"Не было сил терпеть эти муки. Но я ни о чем не жалею!", – сообщила Любовь. Также женщина, как бы это страшно ни звучало, впервые за много лет выдохнула: теперь она спокойна за жизни своих пусть и взрослых, но все же детей.

Местные жители шокированы разыгравшейся трагедией и жалеют женщину. "Любовь – очень приветливая, вежливая. Всегда здоровалась, улыбалась... Кто бы мог подумать, что она пойдет на такое", – говорят они.

"Следователи отделения полиции №4 Одесского районного управления полиции №2 под процессуальным руководством Коминтерновской местной прокуратуры квалифицировали действия правонарушительницы по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 15 лет лишения свободы", – сообщил и. о. начальника территориального подразделения полиции Александр Биланчук.

Коминтерновский районный суд избрал меру пресечения Любови Клуссон в виде содержания под стражей – сейчас она находится в Одесском следственном изоляторе.

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