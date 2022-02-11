УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"Не было сил терпеть": на Одещине многодетная мать топором зарубала мужа-тарана

11 февраля 2022, 21:23

Любовь вместе с мужем Сергеем Гречковским переехали в Одесскую область из Житомира. Пара прожила вместе более 30 лет, вырастила троих детей.

Многодетная мать убила мужа / фото скрин

В Одесской области арестовали многодетную мать Любовь Клуссон, которая годами терпела издевательства близкого человека. Причем жертвой тирана была не только она, но и дети. Когда "терпение лопнуло", женщина решилась на убийство.

Любовь вместе с мужем Сергеем Гречковским переехали в Одесскую область из Житомира. Пара прожила вместе более 30 лет, вырастила троих детей. Сын жил с родителями, а дочери – отдельно: одна из них уже сама стала матерью двух малышей.

В селе Кошары (неподалеку от курорта Коблево) Сергей и Любовь обзавелись дачным участком в садовом товариществе "Дельта" и построили дом. Мужчина занимался резьбой по дереву, что давало неплохой заработок, однако с каждым годом работать становилось все тяжелее: Сергей стал выпивать.

Жизнь семьи превратилась в ад: физически и морально страдала не только Любовь, но и дети. Сын несколько раз убегал из дому, а одна из дочек после отцовского избиения уже не сможет стать матерью.

По словам женщины, Сергей много раз обещал завязать с алкоголем и никогда больше не трогать ни ее, ни детей, но этого так и не произошло.

Реклама

После окончательного разрыва семейных отношений мужчина оставался жить в их общем доме, а жизнь Любови и сына превратилась в ад.

Терпение 58-летней Любови Клуссон лопнуло 6 февраля. В этот день Сергей стал требовать деньги на водку. Сил сопротивляться уже не было, и женщина пошла с ним в магазин.

Когда вернулись домой и мужчина выпил, а затем заснул, в голове женщины "сложилась картинка". Она поняла, что может избавиться от "проблемы" раз и навсегда: взяла топор и убила Сергея. Тело завернула в ковер и на тачке перевезла на один из близлежащих дачных участков. Просто бросила на земле.

"На что она рассчитывала – непонятно. Не спрятала, не закопала. То есть говорить как о четко продуманном преступлении тут не приходится", – рассказал источник Oбозреватель в полиции.

Сама подозреваемая после задержания рассказала, что ее довели.

"Не было сил терпеть эти муки. Но я ни о чем не жалею!", – сообщила Любовь. Также женщина, как бы это страшно ни звучало, впервые за много лет выдохнула: теперь она спокойна за жизни своих пусть и взрослых, но все же детей.

Местные жители шокированы разыгравшейся трагедией и жалеют женщину. "Любовь – очень приветливая, вежливая. Всегда здоровалась, улыбалась... Кто бы мог подумать, что она пойдет на такое", – говорят они.

"Следователи отделения полиции №4 Одесского районного управления полиции №2 под процессуальным руководством Коминтерновской местной прокуратуры квалифицировали действия правонарушительницы по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 15 лет лишения свободы", – сообщил и. о. начальника территориального подразделения полиции Александр Биланчук.

Коминтерновский районный суд избрал меру пресечения Любови Клуссон в виде содержания под стражей – сейчас она находится в Одесском следственном изоляторе.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

В Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Читайте также:

viber
Одесская область
Сейчас вы просматриваете новость «"Не было сил терпеть": на Одещине многодетная мать топором зарубала мужа-тарана». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удачаГороскоп на сегодня, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удача Невероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год ТиграНевероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год Тигра Приметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в бедуПриметы на 10 февраля: что нельзя делать в Ефремов день и как не попасть в беду 3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавиться3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавиться Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздникаКогда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника
21:23

"Не было сил терпеть": на Одещине многодетная мать топором зарубала мужа-тарана

21:16

"Медики ничего не сделали": на Закарпатье скончалась беременная, мать винит врачейВидео

21:05

"Круги наматывал неподалеку": в ДТП с кортежем Ярославского нашли несостыковкуВидео

20:53

"Есть другие пути поставок": Данилов высказался об эмбарго от Лукашенко

20:23

Зеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желаниеВидео

Реклама
19:57

Убил отверткой, а обезглавленное тело закопал: свекор расправился с бывшей невесткой на Харьковщине

19:56

Израиль срочно вывозит семьи дипломатов из КиеваВидео

19:26

Санкции, тероборона и блокада морей: итоги заседания СНБО в ХарьковеВидео

19:19

СНБО ввел санкции против телеканала Наш

19:07

Камалия развела на деньги своего стилиста: мать певицы прокомментировала скандал

19:07

Гороскоп на завтра, 12 февраля 2022: Львам – обман, Скорпионам – проверка на прочность, Козерогам – врагиВидео

18:56

В Минцифре признались, почему реестры МВД до 2015 года велись на "языке агрессора"

18:42

В планы программы президента Зеленского "Большая стройка" на 2022 год включили 715 объектов

18:40

Названы новые ведущие 2 сезона шоу Липсинк батл на канале 1+1Видео

18:27

Россия заверила Британию, что "не намерена вторгаться в Украину"

18:27

Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектомФото

18:24

Государство поможет медучреждениям, которые не в состоянии платить врачам повышенную зарплату - ОП

18:08

"Не похожа на себя": сеть поразило архивное видео с 15-летней блондинкой Дорофеевой

17:59

Разведка США намеренно сообщала о риске вторжения РФ в Украину, чтобы сдержать Путина - CNNВидео

17:56

Ведущий Орла и Решки попал в серьезное ДТП - есть жертвы

Реклама
17:20

России надо дать возможность феерически проигратьмнение

17:19

Киеву грозит свержение правительства - СтолтенбергВидео

17:09

Главный коммунист России загремел в больницу вслед за Жириновским: что известно об их состоянии

17:00

55-летняя Сальма Хайек показала идеальные ягодицы в мокрых трусиках

16:53

Украина дала Кремлю 48 часов на предоставление информации о военной деятельности у границВидео

16:48

Лунный календарь стрижек на март 2022: фартовые дни для новой прически и окрашивания

16:40

6 лет скрывала смерть матери ради соцвыплат: в Хмельницком осудили мошенницу

16:38

Дороже на 35%: в Украине взлетят цены на хлебВидео

16:32

Далеко до конца пандемии: в ВОЗ спрогнозировали новые мутации штаммов COVID-19Видео

15:59

Украинцы смогут сэкономить на отоплении до 60%: Зеленский анонсировал новую программу

15:55

Украина в Берлине отказалась от главного требования РФ о переговорах с боевикамиВидео

15:33

Личное обязательство: суд оставил меру пресечения Петру ПорошенкоВидео

15:26

Что подарить на 14 февраля: идеи подарков любимому мужчине, детям и подруге

15:22

Еще одна многоэтажка Киева перешла на дрова: в чем проблемаВидео

15:18

В Киеве жестоко избили ветерана АТО из-за замечания, очевидцы не помогли

15:03

ДТП с участием кортежа Ярославского: полиция пришла с обысками в дом и гостиницу бизнесменаВидео

14:55

Уникальные идеи для любой хозяйки: что приготовить из масла от шпрот, чтобы блюдо стало неповторимымВидео

14:54

Адель станцевала стриптиз в лондонском гей-клубеВидео

14:47

"Азовсталь" будет поставлять продукцию в Британию: меткомбинат получил сертификат качества

14:41

Зеленский призвал власти разных уровней помочь в формировании сил территориальной обороныВидео

Реклама
14:20

"Процесс работы разблокирован": Ермак рассказал о сдвигах в работе нормандского форматаВидео

14:12

Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуВидео

14:09

ДТП с участием кортежа Ярославского: стала известна личность погибшего

13:52

Цены на бензин и дизтопливо в Украине стремительно растут: какие ценники на АЗС

13:27

"Штрафы для ФОПов с кассовыми аппаратами снизят на 90%": в партии Зеленского дали объяснение

13:20

"Позиция Украины непреклонна": Козак обиделся на отказ Ермака вести прямые переговоры с боевикамиВидео

12:56

Предложение на сцене и секрет Потапа: что зрители увидят в четвертом выпуске шоу Голос країни-12

12:49

"Тир в поле": российские танки застряли в грязи под Ростовом

12:39

"Это просто отвратительно": Путина пристыдили за фразу "терпи, моя красавица" в адрес УкраиныВидео

12:24

Катя Осадчая показала крепкую грудь и пресс в платье с пикантным вырезом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять