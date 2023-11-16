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"Не хочу, чтобы в квартире жил инвалид": в Киеве военному отказали в аренде

Анна Ярославская
16 ноября 2023, 09:46
Военный потерял обе конечности ног при выполнении боевых задач, после чего прошел долгий путь реабилитации и тренировок.

Катрина Калайтанова с мужем
Катрина Калайтанова рассказала, как ей отказали в аренде жилья в Киеве / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/kato_kalaytanova

В Киеве отказали в аренде жилья грузинскому военному, который воевал на стороне Украины с первого дня полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Об этом сообщила его жена Катрина Калайтанова в Instagram.

Мужчина добровольцем вступил в ряды Грузинского легиона с 24 февраля 2022 года. Военный потерял обе конечности ног при выполнении боевых задач, после чего прошел долгий путь реабилитации и тренировок, а сейчас адаптируется к протезам.

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Долгое время защитник Украины находился в реабилитационном центре, однако потом семья решила снять жилье. Владелец квартиры сказал мужу: "Я не хочу, чтобы в квартире жил инвалид".

"Хочу сказать, что этот "инвалид", как он выразился, оставил свою страну, чтобы помочь и защитить таких (...), которые не пошли почему-то защищать наше государство, а удачно сидят дома и спят почему-то не в окопе", — написала женщина.

Скриншот сообщения Катрины Калайтановой в Instagram
Скриншот сообщения Катрины Калайтановой в Instagram

Она опубликовала скриншот переписки с риелотором, который обещает ей найти другой вариант квартиры в аренду.

Но, по словам женщины, на следующий день семье снова отказали.

'Не хочу, чтобы в квартире жил инвалид': в Киеве военному отказали в аренде
instagram.com/kato_kalaytanova/

"Впервые за все время мой муж сказал мне такие страшные слова. Чтобы я не говорила арендатору, что он на коляске", — сообщила она.

'Не хочу, чтобы в квартире жил инвалид': в Киеве военному отказали в аренде
instagram.com/kato_kalaytanova/
Военный потерял обе конечности ног при выполнении боевых задач
Военный потерял обе конечности ног при выполнении боевых задач / Фото: instagram.com/kato_kalaytanova/

На инцидент отреагировали в компании ЛУН, которая имеет свой сайт объявлений по продаже, покупке и аренде жилья. Соучредитель компании Андрей Мима сообщил, что платформа проверила квартиру, владелец которой отказал сдавать ее ветерану. После этого компания удалила объявления о ее сдаче со всех своих платформ — Rieltor, Bird, Flatfy и ЛУН.

"Связались с женой военного, которой отказали в аренде. Извинились. Попросили сообщать нам о подобных случаях. Наша редакционная политика строго осуждает любую возможность дискриминации. За отказ в сдаче людям с инвалидностью, особенно ветеранам, мы будем банить такие объявления", — заявил Мима.

Кроме этого, он попросил всех, кто столкнулся с подобным отношением, немедленно оставлять жалобы на платформах. Также Мима призвал риелторов проводить работу с владельцами и рассказывать о недопустимости такого отношения.

В поезде УЗ военного прогнали в тамбур из-за "плохого запаха"

В поезде Укрзализныци произошел скандал. Военного, который ехал в отпуск со службы в Донецкой области домой, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник Украины был вынужден провести там семь часов.

Инцидент быстро получил огласку в Сети и вызвал шквал возмущений украинцев.

В УЗ заявили, что будет организован "тренинг для стюардов по бережному и внимательному отношению к защитникам". Военному в качестве извинения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

Позже стало известно, что украинский военный, которого при возвращении домой выгнали в тамбур в поезде Укрзализныци, снова уехал на фронт.

Защитник Украины пробыл в отпуске всего лишь девять дней. До этого он был на фронте с самого начала полномасштабного вторжения.

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