"Не могу есть в надетой маске": украинец устроил перекус на вокзале и чуть не нарвался на штраф

Пассажир заявил, что он не может есть в маске / Скриншот YouTube

В Чернигове на вокзале к мужчине, который ел, подошел патрульный и потребовал надеть маску согласно правилам карантина в Украине. В ответ он заявил, что не должен надевать защитную маску во время приема пищи, а полицейский не уполномочен для таких требований. В итоге полицейский сделал предупреждение и ушел.

Видеозапись инцидента опубликована на YouTube. Ситуация началась с того, как к украинцу на вокзале, который ел бутерброд, подошел полицейский и попросил его надеть маску, так как пассажир находится в общественном месте и потребовал предъявить документы. По словам копа, мужчина причастен к административному нарушению, а требования карантина установлены Кабмином.Читайте такжеБез маски светит крупный штраф: в Украине начались массовые карантинные рейды

Пассажир в ответ сказал, что патрульный не уполномочен для таких требований, и не может надеть маску, так как принимает пищу.

"Я не могу есть в надетой маске. Какой закон это запрещает?" – задал он вопрос сотруднику полиции, сказал, что является юристом и попросил показать документацию по карантину

Патрульный не смог объяснить, какие конкретно правила карантина нарушил пассажир, который в то время ел, сделал пассажиру предупреждение и ушел.

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Напомним, в Киеве полицейские силой вывели из маршрутки женщину, которая после просьбы показать COVID-сертификат и надеть маску заявила о нарушении своих прав.

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