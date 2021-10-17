Огромные очереди и без масок: в Киеве в разгар пандемии устроили массовое мероприятие

При этом на входе у людей не проверяли ни наличие тестов на COVID-19, ни сертификаты о вакцинации.
Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в столице Украины на выходных провели массовое мероприятие. Важно, что протиковидных мер люди не придерживались. Образовались огромные очереди, а масок никто не надевал
Так, в Киеве, в 19 павильоне ВДНХ провели "Кураж Базар". Это благотворительная "барахолка" Мероприятие традиционно пользуется большой популярностью среди киевлян. Однако правила карантина нарушали почти все, сообщает "Обозреватель".
На ролике, опубликованном на странице мероприятия в инстаграме видно, что на "Кураж" приходили и молодежь, и взрослые люди, и семьи с детьми. Все они веселились, забыв о социальной дистанции – покупали сувениры, еду и танцевали под музыку. Кроме того, по словам журналистов, на входе у людей не проверяли ни наличие тестов на COVID-19, ни сертификаты о вакцинации.
Меж тем глава Минздрава Виктор Ляшко заверяет, что за соблюдением карантина в Украине будут следить 900 мобильных бригад. Они будут контролировать соблюдение противоэпидемического режима путем рейдов. Вакцинированные украинцы не освобождаются от обязанности носить маску, поэтому они тоже могут получить штраф во время новых рейдов.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине
- За сутки 16 октября в Украине зафиксировали 11 288 новых случаев коронавируса. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.
- В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 Запорожская, Донецкая, Одесская и Днепропетровская область с 18 октября переходят в красную зону карантинных ограничений.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы, расширят дважды.
- К слову, ужесточат правила и для межобластных поездок. С 21 октября ездить на поездах межобластного сообщения можно только при наличии сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа.