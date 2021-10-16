Киев захлестнет пик заболеваемости COVID-19: Рубан назвал сроки усиления карантина

Заболеваемость коронавирусом выйдет на пик, столица перейдет из желтой в оранжевую зону карантина, говорит Олег Рубан.
Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан спрогнозировал сроки пика заболеваемости коронавирусом в столице и усиления карантина.
В эфире канала Украина 24 он заявил о том, что в на желтом уровне ситуация не удержится и складывающаяся ситуация является полностью прогнозируемой.
Глава Госпродпотребслужбы в Киеве говорит, что в конце октября - начале ноября заболеваемость коронавирусом выйдет на пик, столица перейдет из желтой в оранжевую зону карантина.
Он уточнил, что в Киеве суммарный коллективный иммунитет - вакцина плюс переболевшие люди - около 60%, что является сдерживающим фактором эпидемического процесса.
Собеседник пояснил, что в результате циркуляции штамма Дельта заражаются подростки, а также вакцинированные люди.
"Мы сегодня находимся в эпидемии невакцинированных лиц. В топе по распространению инфекции есть учебные заведения всех форм. Второе место занимает транспорт, третье - рестораны, супермаркеты, другие места с большим количеством людей", - добавил Рубан.
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Напомним, ранее глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что Киев на грани оранжевой зоны карантина.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.