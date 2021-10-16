Киев захлестнет пик заболеваемости COVID-19: Рубан назвал сроки усиления карантина

В Киеве ппрогнозируют усиление карантина / УНИАН

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан спрогнозировал сроки пика заболеваемости коронавирусом в столице и усиления карантина.

В эфире канала Украина 24 он заявил о том, что в на желтом уровне ситуация не удержится и складывающаяся ситуация является полностью прогнозируемой.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве говорит, что в конце октября - начале ноября заболеваемость коронавирусом выйдет на пик, столица перейдет из желтой в оранжевую зону карантина.

Он уточнил, что в Киеве суммарный коллективный иммунитет - вакцина плюс переболевшие люди - около 60%, что является сдерживающим фактором эпидемического процесса.

Собеседник пояснил, что в результате циркуляции штамма Дельта заражаются подростки, а также вакцинированные люди.

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"Мы сегодня находимся в эпидемии невакцинированных лиц. В топе по распространению инфекции есть учебные заведения всех форм. Второе место занимает транспорт, третье - рестораны, супермаркеты, другие места с большим количеством людей", - добавил Рубан.

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Напомним, ранее глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что Киев на грани оранжевой зоны карантина.