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Киев захлестнет пик заболеваемости COVID-19: Рубан назвал сроки усиления карантина

16 октября 2021, 18:49
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Заболеваемость коронавирусом выйдет на пик, столица перейдет из желтой в оранжевую зону карантина, говорит Олег Рубан.

Карантин в Киеве
В Киеве ппрогнозируют усиление карантина / УНИАН

Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан спрогнозировал сроки пика заболеваемости коронавирусом в столице и усиления карантина.

В эфире канала Украина 24 он заявил о том, что в на желтом уровне ситуация не удержится и складывающаяся ситуация является полностью прогнозируемой.

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве говорит, что в конце октября - начале ноября заболеваемость коронавирусом выйдет на пик, столица перейдет из желтой в оранжевую зону карантина.

Он уточнил, что в Киеве суммарный коллективный иммунитет - вакцина плюс переболевшие люди - около 60%, что является сдерживающим фактором эпидемического процесса.

Собеседник пояснил, что в результате циркуляции штамма Дельта заражаются подростки, а также вакцинированные люди.

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"Мы сегодня находимся в эпидемии невакцинированных лиц. В топе по распространению инфекции есть учебные заведения всех форм. Второе место занимает транспорт, третье - рестораны, супермаркеты, другие места с большим количеством людей", - добавил Рубан.

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Напомним, ранее глава Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что Киев на грани оранжевой зоны карантина.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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