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Попросил надеть маску: в Одессе пара неадекватов избила кассира АТБ

5 сентября 2021, 22:58
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Злоумышленники скрылись с места преступления.

Мужчины начали вести себя неадекватно после просьбы надеть маску / Соцсети

Вопиющий случай в Одессе. Там два амбала избили в супермаркете АТБ кассира. Сотруднику магазина досталось з то, что он потребовал надеть их защитные маски.

Фото с инцидента мгновенно разлетелось в социальных сетях. Кадры опубликовали очевидцы.

Известно, что случай произошел в Суворовском районе города, на улице Академика Сахарова,1/Б.

"Два субъекта в магазине АТБ, находясь в нетрезвом состоянии, на просьбу кассира надеть маску отреагировали неадекватно, после чего стали оскорблять кассира и ударили его по лицу", - рассказали свидетели.

Люди вызвали копов. Однако до их приезда злоумышленники скрылись с места преступления.

Напомним, 5 августа в Киеве возле отеля "Президент" произошел вопиющий инцидент. Таксист избил двух пассажирок, которые приехали в Украину из Италии. Причем, это произошло после того, как женщины расплатились с водителем.

Также ранее в Киеве трое подростков издевались над прохожим. Инцидент также произошел в Голосеевском районе столицы. Группа подростков издевалась над прохожим, бросая в мужчину камни и применяя слезоточивый газ.

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АТБ новости Одессы
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