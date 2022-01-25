Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана": Резников призвал украинцев не паниковать из-за России

Глава Минобороны уверяет, что ВСУ способны дать отпор врагу.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцам не нужно собирать "тревожные чемоданчики", так как ВСУ готовы дать отпор врагу.
Об этом министр заявил в ходе своего выступления в Верховной Раде во вторник, 25 января.
"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", - сказал Резников.
Также во время выступления в Раде он отметил, что на данный момент с военной точки зрения нет оснований полагать, что Россия в ближайшее время пойдет на военное вторжение на территорию Украины.
Россияне не создали у украинских границ ударной группировки для реализации подобной задачи. При этом такая угроза продолжает существовать, предупредил Резников.
Читайте такжеУгроза военного вторжения России в Украину: в Минобороны объявили о неготовности Москвы к операции"По состоянию на сегодняшний день, ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, Российские Вооруженные силы не создали. Поэтому оснований полагать, что завтра будет вторжение, не существует. С точки зрения военных. Это не значит, что они не будут развиваться, есть угрозы", - подчеркнул Алексей Резников.
Угроза вторжения России в Украину
Журналисты СNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали данные о том, что Россия завершает концентрацию войск у украинских границ, где находятся уже более 127 000 российских военных подразделений. В ведомстве допускают вероятность ракетных ударов россиян по стратегически важным объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения попросил украинцев не паниковать и сказал, что ситуация остается стабильной. Риск российского военного вторжения не усилился, в то время как сейчас вокруг данной темы стало больше ажиотажа.
Он заверил в работе государства над мирным урегулированием конфликта с Россией, однако предупредил, что страна должна быть готовой к обороне.