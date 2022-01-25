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Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана": Резников призвал украинцев не паниковать из-за России

25 января 2022, 13:16
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Глава Минобороны уверяет, что ВСУ способны дать отпор врагу.

В Минобороны призывают украинцев не паниковать / УНИАН

Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцам не нужно собирать "тревожные чемоданчики", так как ВСУ готовы дать отпор врагу.

Об этом министр заявил в ходе своего выступления в Верховной Раде во вторник, 25 января.

"Наши Вооруженные Силы готовы дать отпор врагу. Не переживайте, спите спокойно. Не нужно иметь никакого "тревожного чемодана", - сказал Резников.

Также во время выступления в Раде он отметил, что на данный момент с военной точки зрения нет оснований полагать, что Россия в ближайшее время пойдет на военное вторжение на территорию Украины.

Россияне не создали у украинских границ ударной группировки для реализации подобной задачи. При этом такая угроза продолжает существовать, предупредил Резников.

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Читайте такжеУгроза военного вторжения России в Украину: в Минобороны объявили о неготовности Москвы к операции"По состоянию на сегодняшний день, ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, Российские Вооруженные силы не создали. Поэтому оснований полагать, что завтра будет вторжение, не существует. С точки зрения военных. Это не значит, что они не будут развиваться, есть угрозы", - подчеркнул Алексей Резников.

Угроза вторжения России в Украину

Журналисты СNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали данные о том, что Россия завершает концентрацию войск у украинских границ, где находятся уже более 127 000 российских военных подразделений. В ведомстве допускают вероятность ракетных ударов россиян по стратегически важным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения попросил украинцев не паниковать и сказал, что ситуация остается стабильной. Риск российского военного вторжения не усилился, в то время как сейчас вокруг данной темы стало больше ажиотажа.

Он заверил в работе государства над мирным урегулированием конфликта с Россией, однако предупредил, что страна должна быть готовой к обороне.

Автор: Сергей Кущ
viber
вторжение России военная агрессия РФ новости Украины Алексей Резников
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