Не спасла и фамилия: ВСУ ликвидировали оккупанта-десантника Василия Долю

ВСУ ликвидировали оккупанта с фамилией Доля / Коллаж Радио Свобода, Facebook/Irakli Komaxidze

Украинские военные ликвидировали 27-летнего оккупанта из Новороссийска с фамилией Доля. Об этом сообщил блогер-расследователь, волонтер InformNapalm Иракли Комахидзе.

15 июля на Кубани в Кущевском районе похоронили оккупанта Василия Долю.

Он был сержантом и командиром отделения-боевой машины. Глядя на форму десантника, что на Доле, он служил в 7-й дивизии ВДВ в Новороссийске. Срочную службу он проходил в 2014-2015 годах в разведывательной роте 33-й горной ОМСБр в Майколе.

По данным Комахидзе, оккупант был родом из станицы Новосергиевской Крыловского района. Он женился и поселился в Новороссийске. У судьба осталась также мать, которая живет в селе Новомихайловское Кущевского района.

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Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован оккупант Григорий Романов. 23-летний захватчик был уверен, что "творит историю".

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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