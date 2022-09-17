'Не знал, куда бежать': представитель Папы Римского попал под вражеский обстрел в Украине

Представитель Папы Римского попал под обстрел / vaticannews.va

Под вражеский обстрел в Украине попал глава службы папских милостыней кардинал Конрад Краевский во время раздачи гуманитарной помощи, сообщает ANSA.

Представитель Папы Римского вместе с двумя епископами и в сопровождении солдата поехали раздавать гумпомощь в населенные пункты "куда кроме солдат никто больше не заходит".

На одной из остановок группа попала под обстрел и кардиналу вместе с остальными пришлось добираться до безопасного места.

"Впервые в жизни я не знал, куда бежать, потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда", - прокомментировал происшествие Краевский.

Как известно, о визите кардинала в Украину стало известно 9 сентября. Он планировал посетить восточные регионы и, в частности, передать жителям гуманитарную помощь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в ночь на субботу, 16 июля, нанесли ракетный удар по городу Чугуеву, который находится в 20 километрах от Харькова

Одна из четырех вражеских ракет, которые прилетели в город, попала в двухэтажный жилой дом. Она унесла жизни трех человек – супругов и их соседа.

Утром того же дня РФ ударила ракетой по Одессе. Ракета попала в гражданский объект, там был пожар, на месте работали спасатели.

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