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"Когда люди спали, на них обрушился подъезд": в Чугуеве ракета убила супругов

16 июля 2022, 15:28

Оккупанты обстреляли город ночью. Жизнь нескольких человек в жилом доме, который разрушила одна из ракет, оборвалась мгновенно.

Ракетный удар по Чугуеву
В Чугуеве ракета убила супругов и их соседа/ Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины

Российские оккупанты в ночь на субботу, 16 июля, нанесли ракетный удар по городу Чугуев, что в 20 километрах от Харькова. Одна из четырех вражеских ракет, которые прилетели в город, попала в двухэтажный жилой дом. Она унесла жизни трех человек – супругов и их соседа.

Ракетный удар был нанесен ранним утром. Люди спали, когда на них завалился целый подъезд. Об этом рассказала глава города Галина Минаева, сообщает "Суспільне".

"Удары нанесли очень ранехонько, когда люди спали. Одна ракета попала во двор нашей школы, другая – в жилой многоквартирный двухэтажный дом в самом центре нашего города: когда люди спали, полностью обвалился подъезд", – сообщила она.

Третья ракета упала в огород в частном секторе. Четвертая также попала в центр города – туда, где расположен магазин строительных материалов.

Всего из-за ракетного удара погибли три человека, трое пострадали – их забрали в больницу.

"Три человека погибли, троих госпитализировали. Одна женщина из дома жива осталась. Погибли сосед и муж с женой. У нас есть поддержка из местного бюджета, поэтому будет оказана помощь, когда к нам обратятся родные погибших и родные людей, которые получили ранения", – отметила Минаева.

  • Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины
  • Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Чугуеву в Харьковской области Facebook Сергей Болвинов, ГСЧС Украины

Ракетный удар по Чугуеву

Напомним, оккупанты в ночь на 16 июля разрушили ракетой жилой дом в Чугуеве Харьковской области. Ракетный удар произошел в 03:20. После этого вспыхнул огонь, который тушили пожарные.

Также утром 16 июля РФ ударила ракетой по Одессе. Ракета попала в гражданский объект, там был пожар, на месте работали спасатели.

Смотрите онлайн новости Харькова:

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