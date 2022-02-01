Недвижимость в 2022 году: что и по каким ценам покупают украинцы

Украинцы начали больше покупать квартир / pixabay.com

Как показывает практика, январь в 2022 году традиционно стал одним из самых спокойных месяцев на рынке недвижимости. Хотя в столичное жилье украинцы в начале 2022-го вложили на 25%больше денег, чем в 2021-м.

Как пишет РБК со ссылкой на данные риелторской компании Park Lane, спрос зафиксирован в среднем и высоком ценовом сегменте.

"Если еще несколько лет назад мы наблюдали высокий спрос на самые доступные по цене предложение, то сегодня – это покупка квартир с хорошими характеристиками, чаще в новых домах", - отметила Генеральный директор АН Park Lane Виктория Барабаш.

Больше всего покупатели выбирают квартирами в новых домах ранней застройки.

При этом будущие владельцы жилплощади ориентируются на такие показатели, как:

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инфраструктура дома;

комфорт проживания;

рекреационные зоны рядом или на территории жилых комплексов.

А вот месторасположение уже не является главным критерием выбора.

По сравнению с январем 2021 года и январем 2022 года стоимость квадратного метра выросла следующим образом:

в эконом-классе на 15-17%;

комфорт-классе – на 18-20%;

бизнес-классе – 23-25%;

премиум-сегменте – на 24-26%.

"Цены корректировались на протяжении всего прошлого года. К концу года стоимость недвижимости изменилась в пределах 15-26% и в январе 2022-го мы видели коррекцию в среднем +3-5% на наиболее интересные по характеристикам объекты", - добавила эксперт.

Также известно, что покупатели выбирали квартиры площадью 45-120 кв.м. и больше всего в таких районах, как Дарницкий, Голосеевский, Шевченковский, Печерский и Днепровский.

На данный момент спрос зафиксирован на объекты, которые находятся на завершающих стадиях строительства и готовы к продаже.

Читайте такжеДом будет пахнуть уютом: самые модные обои в 2022 годуНапомним, в 2021 году в Киеве подорожала стоимость коммерческих помещений в жилых комплексах. Цены выросли на 10-15%, а на некоторые объекты "взлетели" и на 20%. То же самое касается и цен на аренду.

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