Падали деревья и срывало крыши: на Львовщине бушевала непогода

Во Львоской области бушевал сильный ветер - фото Патрульная полиция

Непогода в Украине - шквальный ветер добрался до Львовской области и повалил деревья в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 3 июля.

Например, во Львова 85-летняя женщина пострадала при падении дерева.

"Дерево упало на пенсионерку, которая переходила дорогу. Произошел несчастный случай на ул. Керченской. Пенсионерка 1935 г.р. получила травмы руки и головы, ее забрали в больницу. Большей частью дерево упало на автомобиль КИА, который был припаркован рядом. Женщина-водитель не пострадала, ее спасло то, что она именно в этот момент вышла из авто", – рассказала руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

По данным регионального управления ГСЧС, поступило три сообщения о падении деревьев:

спасательные бригады были задействованы в поселке Ролев Дрогобычского района. Здесь сильный ветер сорвал крышу хозяйственной постройки, повредив соседнее помещение.

в городе Стрый на ул. Сидора, 4 в результате сильного ветра упало дерево и повредило крышу дома.

в Стрыйском районе, в селе Нежухов, шквальный ветер свалил шесть деревьев, которые упали на проезжую часть международной трассы Киев – Чоп. Никто не пострадал, но движение было замедлено.

Непогода в Украине

Как ранее писал Главред, власти Черновцов подсчитали колоссальные убытки, которые причинили погодные явления на прошлой неделе.

Также отметим, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.