"Нет стереотипам": в одной из киевских квартир заметили украшенную новогоднюю елку

В Киеве заметили новогоднюю елку / Facebook

Жители Оболонского района Киева заметили в окне одной из квартир новогоднюю елку. Все бы ничего – праздничное дерево, красивые украшения, но людей удивило, что красавица стоит наряженная в середине лета.

"Слабаки прячут елку в январе, более сильные держатся до февраля, а на Героев Сталинграда, 8 держатся до конца июля. Еще 3 месяца и снова будет актуально", – написал автор публикации в группе "Жизнь Оболонского района и Минского массива" в Facebook.

На снимке хорошо видно, что в окне на Оболони вовсю сверкает огнями новогодняя елка. В комментариях киевляне с юмором отреагировали на увиденное. "Какие сильные люди", "Красавцы. Нет стереотипам", "Апартаменты Санты", "У богатых свои причуды", – пишут пользователи в сети.

Корреспонденты предполагают, что, возможно, владельцы елки исповедуют иудаизм. Следовательно, для них новый год (Рош га-Шана) в этом году придется на 6-8 сентября. В то же время, возможно, владельцы елки решили, что дважды в год раскладывать и складывать деревцо – неудобно, поэтому лучше пусть стоит.

На Оболони кто до сих пор не разобрал елку / facebook.com/minskiymassiv

Ранее главный народный синоптик страны Леонид Горбань дал прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине. Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.