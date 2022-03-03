Ночной обстрел Киева: работали наши ПВО, угрозы инфраструктуре нет

Противовоздушная оборона сбила вражеские объекты над столицей.
После ночных обстрелов со стороны РФ в Киеве сейчас спокойно. Инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах.
Ночные взрывы – работа сил ПВО по ракетам противника, сообщили в КГГА.
"Ночью работали силы ПВО. И взрывы, которые были слышны, – это была робота по ракетам противника", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Также известно, что вчера обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Угрозы теплоснабжению нет. Утром аварийные бригады ремонтируют повреждения.
Напомним, накануне стало известно о том, что Киев будет оборонять от оккупантов опытный генерал, который работает в СНБО, Николай Жернов. Виталий Кличко остается со своими прежними обязанностями мэра города.
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