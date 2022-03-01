Киев будет оборонять опытный генерал

Зеленский назначил главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жернова
Президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жернова. Таким образом оборонять столицу будет профессиональный военный.
"Уважаемые киевляне! Оборона столицы – превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного. Чтобы гарантировать оборону города. Чтобы блокировать врагу происки в нашей столице. Чтобы у киевлян все было необходимо. Главой военной администрации будет генерал Жернов Николай Николаеви", - сказал Зеленский в видеообращении.
Также, по его слова, Жернов служил командующим силами поддержки. На высоком уровне организовывал инженерное обеспечение боевых действий Вооруженных Сил Украины в 14-15 годах.
Сейчас он работает в СНБО и занимает должность государственного эксперта Службы военной безопасности.
В то же время, Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя область ответственности.
"И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице", - заключил президент Украины.
Читайте также:
- Купянск встал против мэра и оккупантов: люди ложатся под вражескую технику
- Обстрел Херсона: снаряды ударили в два жилых дома
- Появилась переписка еще одного солдата РФ с родственниками: они знали, куда едут