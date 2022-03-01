Киев будет оборонять опытный генерал

Николай Жернов

Президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жернова. Таким образом оборонять столицу будет профессиональный военный.

"Уважаемые киевляне! Оборона столицы – превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного. Чтобы гарантировать оборону города. Чтобы блокировать врагу происки в нашей столице. Чтобы у киевлян все было необходимо. Главой военной администрации будет генерал Жернов Николай Николаеви", - сказал Зеленский в видеообращении.

Также, по его слова, Жернов служил командующим силами поддержки. На высоком уровне организовывал инженерное обеспечение боевых действий Вооруженных Сил Украины в 14-15 годах.

Сейчас он работает в СНБО и занимает должность государственного эксперта Службы военной безопасности.

В то же время, Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя область ответственности.

"И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице", - заключил президент Украины.

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