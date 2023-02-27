Ночью в ряде областей объявили тревогу и прогремели взрывы: что известно на данный момент

В ночь на понедельник, 27 февраля, в Киеве, в Черниговской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты запустили дроны, прозвучали взрывы, работала система ПВО.
Тревога была объявлена также в части Днепропетровской и Кировоградской областях и распространилась на Житомирскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Донецкую области.
Позже в Киевской ОВА сообщили, что над регионом обнаружены вражеские воздушные цели, работает ПВО.
Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что ПВО работает в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.
Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что область атакуют "Шахеды", ПВО успешно работает.
"В области "Шахеды". Не пренебрегайте безопасностью. Есть успешная работа ПВО", - написал он.
В частности, Хмельницком во время воздушной тревоги прозвучали три взрыва, сообщил в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Жителей города призывали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Около полуночи оперативное командование Север сообщило в Telegram, что Силы противовоздушной обороны сбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед". Позже оперативное командование сообщило о уничтожении еще двух беспилотников.
Как сообщал Главред, британская разведка сообщала, что Россия, вероятно, исчерпала запасы иранских беспилотников, поскольку их запуски практически прекратились. Примерно с 15 февраля 2023 года не поступало никаких сообщений об использовании иранских беспилотных летательных аппаратов на территории Украины.
Напомним, ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде городов Украины были слышны взрывы. Официально известно, что в Полтавской области отработала ПВО, а во Львовской - есть попадание в объект критической инфраструктуры.
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