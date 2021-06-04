Новая зрада: Тупицкого обвинили в поездках в захваченный Крым

Александр Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом, сообщили журналисты.
В 2016-2017 годах оккупированный Россией Крым трижды посещал отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.
Об этом говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях со ссылкой на источники в Пограничной службе.
Подчеркивается, что Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом.
Поездки Тупицкого в Крым:
- 20 июля 2016 года он въехал в Крым через КПВВ Чонгар, а вернулся он почти через месяц – 28 августа;
- во второй раз судья уехал на оккупированный полуостров в 2017 году: 7 апреля он снова воспользовался пунктом пропуска Чонгар, вернулся он через два дня;
- также он посетил Крым 5 августа того же года и покинул территорию через две недели – 22 августа.
В материале подчеркивается, что сам Тупицкий утверждает, что не посещал оккупированный Крым.
"В Крыму Российской Федерацией возбуждено уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы", - заявил он.
Скандал с увольнением главы КСУ Александра Тупицкого
27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой Конституционного суда Украины. В указе гаранта подчеркивается, что решение принято в интересах национальной безопасности государства.
13 мая 2021 в дом отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого явились с обыском следователи ГБР.