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Новая зрада: Тупицкого обвинили в поездках в захваченный Крым

4 июня 2021, 08:05

Александр Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом, сообщили журналисты.

Тупицкого обвинили в посещении Крыма
Александр Тупицкий / УНИАН

В 2016-2017 годах оккупированный Россией Крым трижды посещал отстраненный председатель Конституционного суда Александр Тупицкий.

Об этом говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях со ссылкой на источники в Пограничной службе.

Подчеркивается, что Тупицкий трижды пересекал админграницу с оккупированным полуостровом.

Поездки Тупицкого в Крым:

  • 20 июля 2016 года он въехал в Крым через КПВВ Чонгар, а вернулся он почти через месяц – 28 августа;
  • во второй раз судья уехал на оккупированный полуостров в 2017 году: 7 апреля он снова воспользовался пунктом пропуска Чонгар, вернулся он через два дня;
  • также он посетил Крым 5 августа того же года и покинул территорию через две недели – 22 августа.

В материале подчеркивается, что сам Тупицкий утверждает, что не посещал оккупированный Крым.

"В Крыму Российской Федерацией возбуждено уголовное дело. Если бы я посещал, наверное, были бы проблемы", - заявил он.

Скандал с увольнением главы КСУ Александра Тупицкого

27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой Конституционного суда Украины. В указе гаранта подчеркивается, что решение принято в интересах национальной безопасности государства.

13 мая 2021 в дом отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого явились с обыском следователи ГБР.

новости Крыма Александр Тупицкий
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