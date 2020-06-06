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"Тупо шок": в Киеве разгорелся скандал из-за строительства ТЦ прямо на дороге

6 июня 2020, 14:10

Строители заняли целую полосу дороги, отгородив место стройки забором.

Строительство на проезжей части / Фейсбук С.Наумовича

В Киеве на проспекте Леся Курбаса (район Борщаговка), ведется строительство торгового центра прямо на проезжей части.

Как сообщил в Facebook блогер Сергей Наумович, строительство ведется неподалеку от ТЦ Апрель.

При этом строители заняли целую полосу дороги, отгородив место стройки забором.

"В Киеве торговые центры начинают наступление на проезжую часть. В этом месте, например, теперь будут автомобильные заторы, так как одна полоса из трех отойдет этому замечательному зданию на конечной третьего трамвая. Зачем вообще нам дороги? Забирайте их под строительство торговых центров и жилищных комплексов", – отметил он, добавив в конце поста "А такое как тебе, Илон (Маск)?", - написал Наумович.

Отметим, что на публикацию уже отреагировали в Сети.

"Вот вредный, одной полосы ему жалко...умирающему стакан воды не подашь", - написал депутат Киевсовета Илья Сагайдак.

"Тупо шок, выясняем", – добавил советник мэра Киева Максим Бахматов.

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг строительства Шулявского моста. Согласно последним корректировкам, стоимость сметы увеличилась до 1 млрд 726 млн гривен.

новости Киева строительство
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