Киеву выгоднее демонтировать Шулявский мост и построить новую развязку - эксперт

Шулявский мост / Униан

Шулявский мост в очередной раз подорожал. Согласно последним корректировкам, стоимость сметы увеличилась до 1 млрд 726 млн гривен. И в эту сумму заложено только 130 миллионов гривен на выкуп цеха Большевика по решению Киевсовета. А Большевик сам оперирует тем, что Фонд госимущества за него просит 700 миллионов, сообщил в комментарии Главреду инженер-транспортник, эксперт по транспортному анализу и планированию Виктор Петрук.

По словам эксперта, сумма подорожания не окончательная и, наверное, смета в общем может достигнуть 2,5 млрд. При этом Петрук назвал три причины, почему так происходит.

"Первая причина - потеря городом контроля за денежными расходами. Если вспомнить, на первых порах строительства была история со 100-процентной предоплатой. Тогда мэр Киева Виталий Кличко обращался к Кабмину, поскольку определенные его постановления не позволяют осуществлять предоплату работ в объеме более 50%. Но министр экономики подписал тогда замечание о том, что город может предоставить такую предоплату, но при этом город потеряет контроль за качеством и сроками строительства. Но, тем не менее, это решение было принято. Город дал предоплату, генподрядчик освоил средства, а развязку не достроил", - объяснил эксперт.

Вторая причина, по мнению Петрука – это ошибочный проект.

"Всего было 14 проектов, из которых 11 не требовали сноса 5 цеха завода Большевик. И из этих 11 проектов, по крайней мере, 7 имели лучшие эксплуатационные показатели, чем тот, который сейчас реализовывается", - уточнил он.

А третьей причиной, почему проект реконструкции Шулявского моста постоянно дорожает, является то, что по ходу строительства проект усложняется, потому что используются технологии, которые не предусматривались первоначальным проектом.

При этом эксперт убежден, что на данный момент Киеву выгоднее остановить стройку шулявского путепровода.

"Киев уже потратил на строительство 810 млн гривен, и должен потратить еще 920 миллионов, не считая тех 700 миллионов, что предполагается потратить на отчуждение цеха. Итого – 1 млрд 400 млн, хотя согласно технико-экономическому обоснованию, он стоит всего 756 миллионов. То есть, даже на этом этапе городу выгоднее остановить стройку, демонтировать его и на этом месте построить трехуровневую развязку, что позволит городу сэкономить около 600-700 миллионов, так как это не требует сноса цеха и может быть реализовано быстрей, чем решится вопрос с цехом Большевика", - особо отметил эксперт.

Читайте такжеНовая проблема Киева: журналисты распекли Кличко за недостроенный Шулявский мостНапомним, ранее сообщалось, первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что стоимость реконструкции Шулявского путепровода, который ремонтируют с марта прошлого года, вырастет.

По предварительной информации, общая стоимость реконструкции путепровода может увеличиться до 1,726 млрд грн. Таким образом, Шулявский мост обойдется Киеву в три раза дороже, чем изначально планировалось.

В то же время Поворозник не подтвердил сумму в 1,726 млрд грн, но и не опроверг ее, уточнив, что проект корректировки сметы объекта находится в "Укргосстройэкспертизе".