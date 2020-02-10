Ненасытный Шулявский мост: у Кличко рассказали о подорожании реконструкции путепровода

Реконструкция Шулявского моста опять подорожает / Скриншот из видео

Стоимость реконструкции Шулявского путепровода, который ремонтируют с марта прошлого года, растет, словно на дрожжах, и конца пока не видно.

Отметим, о том, что стоимость реконструкции "уставшего моста" возрастет, заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью Экономической правде.

К слову, сначала проект оценивался в 598,49 млн грн, позже стоимость повысилась благодаря дополнительным договорам до 830 млн грн, а в октябре прошлого года мост и вовсе подорожал до 1,05 млрд грн.

Теперь фигурирует совершенно другая цифра. Согласно информации издания, общая стоимость реконструкции путепровода может увеличиться до 1,726 млрд грн. Таким образом, Шулявский мост обойдется Киеву в три раза дороже, чем изначально планировалось.

В то же время Поворозник не подтвердил сумму в 1,726 млрд грн, но и не опроверг ее, уточнив, что проект корректировки сметы объекта находится в "Укргосстройэкспертизе".

"До 1 января 2020 года на проект было потрачено чуть более 856 млн грн. Мы должны понимать общие и промежуточные цифры. Данные являются открытыми: на сайте казначейства, на сайте Киевской городской государственной администрации.

Проект корректировки сметы объекта находится в "Укргосстройэкспертизе". Новая стоимость путепровода превысит 1,05 млрд грн, но пока точная сумма неизвестна. Появится проект экспертизы - увидим. Уточню, что мы будем проводить все расчеты только после того, когда будем окончательно уверены в цене", - цитирует зама Кличко издание.

Добавим, что в соцсетях уже пишут, что дешевле было нанять китайцев.

"Дешевше буде китайців найняти - вони зроблять за три дні і візьмуть за це в 100 разів менше", - пишет Андрей Скрипник.

"Андрій Скрипник ага, вони вже житомирську об'їзну робили так, що зараз інші доробляють...", - парировал Назарий Станкевич.

Читайте такжеОткрытие Шулявского моста: Кличко на квадроцикле удивил нарядом - видеоНапомним, ранее сообщалось, часть опорных конструкций помпезно открытого недавно Шулявского моста была установлена не на современные домкраты, а на куски металлолома и обрезки деревянных плит.

Также стало известно, что при реконструкции Шулявского моста не был устранен его главный недостаток: построенный еще в советские времена путепровод был совершенно неудобен в использовании. Ведь при движении со стороны Оболони автомобили не могут повернуть ни направо – в сторону Святошино, ни налево – в центр города, а для этого приходится делать длинный объезд через соседние улицы.