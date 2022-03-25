Новый формат безопасности для Украины: у Зеленского назвали вероятные страны-гаранты

Андрей Ермак / РБК-Украина

Украина ожидает получить гарантии безопасности от постоянных членов ООН, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как подчеркнул он в интервью грузинским журналистам, Украина заслуживает быть одним из основателей новой системы безопасности.

"Потому что именно наша страна героически противостоит одной из самых больших армий мира. Гарантами нашей безопасности должны стать постоянные члены ООН. Мы бы добавили в них Турцию, Германию, Канаду, Израиль. Также получили информацию о желании присоединиться к этому процессу от Италии", - сообщил глава ОП.

По его словам, Украина также заинтересована в том, чтобы к гарантиям безопасности присоединились страны-соседи.

"Это должны быть конкретные работающие гарантии, поскольку у нас есть негативный опыт Будапештского меморандума, который более точно не повторим", - добавил Ермак.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган сказал, что он видит консенсус на переговорах Украины и России по четырем направлениям – отказ Киева от вступления в НАТО, придание русскому языку статуса официального, демилитаризация и гарантии безопасности. Турецкий глава государства отметил, что сторонам сложно договориться по Крыму и Донбассу.

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