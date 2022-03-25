Украина держит сильную позицию – от требований не отказываемся: Кулеба опроверг слова Эрдогана

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Украина благодарит Турцию и лично Реджепа Эрдогана за поддержку, однако по тем направлениям, которые указал турецкий глава государства, никакого консенсуса между Киевом и Москвой не существует. Украинское государство придерживается сильной позиции и не отказывается от своих требований. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В комментарии изданию Украинская правда он сказал, что согласно информации на 25 марта, никаких предварительных договоренностей между украинской и российской делегацией относительно 5 из 6 пунктов, о которых заявил Эрдоган, не существует. Что касается вопроса уступок по языковому вопросу, украинский язык есть и будет государственным в Украине.

"Нет консенсуса с Россией относительно упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский. Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или иное количество пунктов некорректна", - отметил Кулеба.

Дипломат рассказал о том, что рабочие группы обсуждают множество аспектов, переговоры идут сложно. Однако Украина занимает жесткую позицию и не намерена отказываться от своих требований. Киев настаивает на прекращении боевых действиях, предоставлении гарантий безопасности и территориальной целостности государства.

Кроме того, глава МИД поблагодарил Турцию и лично главу государства Эрдогана за политическую поддержку, гуманитарную помощи и дипломатические усилия с целью остановки войны Москвы против Киева.

Также министр добавил, что Украина собирается продолжить переговоры с Турцией и всеми сторонами, которые хотят, чтобы в стране был восстановлен мир.

"Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках. Пользуясь случаем, также напоминаю, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины являются не менее важными факторами, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах. Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган сказал, что он видит консенсус на переговорах Украины и России по четырем направлениям – отказ Киева от вступления в НАТО, придание русскому языку статуса официального, демилитаризация и гарантии безопасности. Турецкий глава государства отметил, что сторонам сложно договориться по Крыму и Донбассу.