Новый турецкий боевой дрон Bayraktar MIUS оснастят украинским "сердцем"

Kızılelma станет первым реактивным беспилотником компании Baykar Makina / twitter.com/BaykarTech

Новый боевой беспилотник турецкой компании Baykar Makina будет оснащен украинскими двигателями. Уже готов прототип боевого БПЛА.

В Twitter компании 27 марта были опубликованы фотографии нового беспилотника. Он получил название Kızılelma ("красное яблоко").

"БПЛА оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)", – говорится в сообщении.

Это дрон станет первым реактивным беспилотником компании. Он будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.

Прототип нового Bayraktar MIUS / Фото twitter.com/BaykarTech

Фото twitter.com/BaykarTech

Фото twitter.com/BaykarTech

Как сообщал Главред, турецкие беспилотники Bayraktar активно используют украинские защитники для ликвидации российской техники. Работой этих дронов восхищаются все украинцы. Байрактарами уже даже начали назвать животных.

В частности, в зоопарке Киева родился детеныш лемура. Животное назвали в честь турецких беспилотников, которые помогают сдерживать наступление российских оккупантов, - Байрактар.

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