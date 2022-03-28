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Новый турецкий боевой дрон Bayraktar MIUS оснастят украинским "сердцем"

28 марта 2022, 09:29

Боевой дрон, получивший название Kızılelma, будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет запланирован на 2023 год.

Байрактар
Kızılelma станет первым реактивным беспилотником компании Baykar Makina / twitter.com/BaykarTech

Новый боевой беспилотник турецкой компании Baykar Makina будет оснащен украинскими двигателями. Уже готов прототип боевого БПЛА.

В Twitter компании 27 марта были опубликованы фотографии нового беспилотника. Он получил название Kızılelma ("красное яблоко").

"БПЛА оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)", – говорится в сообщении.

Это дрон станет первым реактивным беспилотником компании. Он будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.

Прототип нового Bayraktar MIUS
Прототип нового Bayraktar MIUS / Фото twitter.com/BaykarTech
Байрактар
Фото twitter.com/BaykarTech
Байрактар
Фото twitter.com/BaykarTech

Как сообщал Главред, турецкие беспилотники Bayraktar активно используют украинские защитники для ликвидации российской техники. Работой этих дронов восхищаются все украинцы. Байрактарами уже даже начали назвать животных.

В частности, в зоопарке Киева родился детеныш лемура. Животное назвали в честь турецких беспилотников, которые помогают сдерживать наступление российских оккупантов, - Байрактар.

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