Новый турецкий боевой дрон Bayraktar MIUS оснастят украинским "сердцем"

Боевой дрон, получивший название Kızılelma, будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет запланирован на 2023 год.
Новый боевой беспилотник турецкой компании Baykar Makina будет оснащен украинскими двигателями. Уже готов прототип боевого БПЛА.
В Twitter компании 27 марта были опубликованы фотографии нового беспилотника. Он получил название Kızılelma ("красное яблоко").
"БПЛА оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строится)", – говорится в сообщении.
Это дрон станет первым реактивным беспилотником компании. Он будет летать со сверхзвуковой скоростью на большой высоте. Первый полет ранее был запланирован на 2023 год.
Как сообщал Главред, турецкие беспилотники Bayraktar активно используют украинские защитники для ликвидации российской техники. Работой этих дронов восхищаются все украинцы. Байрактарами уже даже начали назвать животных.
В частности, в зоопарке Киева родился детеныш лемура. Животное назвали в честь турецких беспилотников, которые помогают сдерживать наступление российских оккупантов, - Байрактар.
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