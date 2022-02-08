Нырнул в прорубь и не вернулся: появилось видео трагедии в Днепре

Инцидент произошел через неделю после Крещения.
В Никопольском районе Днепропетровской области 38-летний мужчина утонул в проруби, пытаясь сделать эффектное видео. В Сети появилось кадры инцидента.
На опубликованном видео видно, как мужчина раздевается под комментарии друзей, пока для него готовят прорубь.
После погружение он уже не вынырнул - поисковые операции длились сутки, мужика нашли в 20м от берега на глубине 4 метра.
Попросил друга снять видео
Инцидент произошел 5 февраля, на водоеме в Капуловке.
Испуганный мужчина, который находился в тот момент рядом, пытался сам достать товарища, но ему не удалось, поэтому он вызвал на место происшествия спасателей. Спасатели мужчину не обнаружили, поэтому для его поисков подключили водолазов.
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Автор: Сергей Кущ