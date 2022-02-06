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Попросил друга снять видео: под Днепром мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул

6 февраля 2022, 18:59

Испуганный мужчина пытался сам достать товарища, но ему не удалось, поэтому он вызвал на место происшествия спасателей.

Под Днепром утонул мужчина / фото ГСЧС

В Никопольском районе Днепропетровской области произошел несчастный случай на водоеме. Погиб 38-летний мужчина, решивший искупаться в проруби, об этом сообщает "Днепр оперативный". Инцидент произошел вчера, 5 февраля, на водоеме в Капуловке.

"В селе Капуловка 38-летний мужчина попросил друга снять видео, как он ныряет в проруб, а сам не вынырнул", — говорится в сообщении.

Испуганный мужчина пытался сам достать товарища, но ему не удалось, поэтому он вызвал на место происшествия спасателей.

Спасатели мужчину не обнаружили, поэтому для его поисков подключили водолазов.

"Сегодня тело мужчины обнаружено на глубине 4 м и на расстоянии 20 м от берега. Тело погибшего мужчины, 1983 года рождения, доставлено на берег и передано сотруднику полиции", — сообщили в ГСЧС.

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Спасатели призвали украинцев не выходить на тонкий лед и не рисковать своей жизнью.

Напомним, ранее в селе Заречье Волынской области провалился под лед и утонул 13-летний местный житель. Его тело обнаружили в реке Луга. Предварительно известно, что вместе с друзьями мальчик играл на льду и попал в воду. Спасти его не удалось.

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