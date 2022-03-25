"Объект, угрожающий российской государственности": оккупанты разграбили квартиру убитой активистки

Они ворвались в квартиру и украли ценные вещи.
Российские захватчики обворовали и повредили квартиру убитой активистки Екатерины Гандзюк в Херсоне.
Об этом рассказал отец Гандзюк, сообщили в Facebook.
По его словам, захватчики заявили, что квартира умершей активистки является "объектом, угрожающим российской государственности". Они выломали дверь и ворвались в дом.
"Вошли 12 вооруженных лиц, соседи начали говорить, что дома никого нет, но они все равно начали выламывать двери, мол, это "объект, угрожающий российской государственности", - рассказал Виктор Гандзюк.
"Обыски" они проводили более трех часов и в итоге вынесли несколько мешков с вещами.
Напомним, в Краснодаре РФ 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.
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