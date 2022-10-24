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Обещал "стоять за Путина до конца": на Херсонщине ликвидировали прапорщика саратовского спецназа

24 октября 2022, 13:33

Российский оккупант Денис Васильченко успел поучаствовать в съемках пропагандистского ролика, в котором обещал "перебить всех фашистов".

Обещал 'стоять за Путина до конца': на Херсонщине ликвидировали прапорщика саратовского спецназа
Денис Васильченко был ликвидирован 19 октября возле села Дудчаны / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Защитники Украины ликвидировали в Херсонской области прапорщика саратовского спецназа Дениса Васильченко. Оккупант был успешно "демилитаризрван" 19 октября.

Он успел поучаствовать в съемках пропагандистского ролика, в котором обещал "перебить всех фашистов" и "стоять до конца" за российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил в Facebook OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

Васильченко пошел на войну в Украину по контракту.

"О гибели 19 октября возле села Дудчаны Херсонской области спецназовца Дениса Васильченко 24 октября сообщил депутат Саратовской областной думы от путинской партии "единая россия", отметивший, что жмур проходил службу по контракту в отряде специального назначения "двадцатка", который уже потерял 5 человек ", – написал Комахидзе.

Денис Васильченко
Денис Васильченко / Фото facebook.com/irakli.komaxidze

Уточняя информацию о саратовской "двадцатке", расследователь наткнулся на интересную информацию и видео, на котором спецназовец Росгвардии из г. Балаково Саратовской области (на фото в шлеме), очень похожий на Дениса Васильченко, передает привет землякам.

"Уважаемые земляки, спасибо вам огромное за оказанную поддержку. Мы будем стоять до конца! Всех фашистов перебьем. Слава России! При Владимире Владимировиче!", – говорит захватчик на видео.

Как сообщал Главред, ранее на войне в Украине был ликвидирован российский майор Алексей Скочков из города Верхняя Салда Свердловской области России, который был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

Также Вооруженные силы Украины ликвидировали в Херсонской области российского оккупанта Романа Трубникова. Ранее он служил на территории временно оккупированной Абхазии в Грузии.

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