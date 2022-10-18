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С мобилизации до "демилитаризации" прошло меньше двух недель: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бурятии

18 октября 2022, 06:41

Андрей Пичуев был призван на войну по повестке в рамках "частичной" мобилизации 22 сентября. Ликвидирован 4 октября. Похоронили оккупанта 16 октября.

Андрей Пичуев
Андрей Пичуев ликвидирован в Украине / Фото УНИАН, facebook.com/irakli.komaxidze

На войне в Украине ликвидирован мобилизованный 39-летний оккупант Андрей Пичуев. До того как россиянин сделал "шаг доброй воли", успел повоевать против Вооруженных сил Украины менее двух недель.

Смерть захватчика подтвердили и на его родине. Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе в Facebook.

"Порой создается впечатление, что это Бурятия, а не РФ "воюет с НАТО". Ни в коей мере не подразумеваю этническую составляющую, речь о географической, так как вместе с бурятскими фамилиями часто встречаются и другие, в том числе украинские, были даже и грузинские", – написал Комахидзе.

Андрей Пичуев родом из села Багдарин Баунтовского района. После окончания школы он освоил специальность резчика по дереву в Селенгинском профессиональном училище. В 2001-м был призван на службу в российскую армию и проходил ее в составе группировки войск по проведению "контртеррористической операции" в Северо-Кавказском регионе. После работал в органах внутренних дел.

Пичуев был призван на войну по повестке в рамках "частичной" мобилизации 22 сентября. Ликвидирован 4 октября, то есть через менее чем две недели после призыва. Похоронили Пичуева 16 октября.

"Учтем процедуры в военкомате, долгую дорогу из Бурятии по ж/д и... баста", – отметил Комахидзе.

С мобилизации до 'демилитаризации' прошло меньше двух недель: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бурятии
Андрев Пичуев с женой
Андрев Пичуев с женой / Фото из соцсетей

Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован командир 41-го отдельного отряда специального назначения "Русь" Федора "Эдельвейса" Бабаева. Оккупант был родом из Пятигорска.

Украинские военные ликвидировали российского десантника-"ветерана", который уже убивал людей в Чечне. 40-летний рядовой Артем Небаев был родом из Каменск-Уральска.

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