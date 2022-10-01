На войне в Украине ликвидировали майора армии РФ

Майор российской армии Роман Скоарца нашел свою смерть в Украине. Где и когда погиб захватчик, не уточняется.
На войне против Украины ликвидирован российский майор Роман Скоарца. Где и когда погиб захватчик, не уточняется.
Имя очередного "200-го" оккупанта и его фотографию опубликовал на своем Telegram-канале украинский блогер и военный Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
Блогер потроллил российскую пропаганду, пошутив, что майор страны-агрессора "успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении".
Отметим, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 59 610 военнослужащих. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ 1 октября, наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Как сообщал Главред, в Украине "демилитаризировали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатов командовал батареей гаубичного артиллерийского дивизиона оккупантов.
Ранее на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.
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