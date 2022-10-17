ВСУ ликвидировали командира спецотряда "Русь": отряда уже не существует

Подразделение, которым командовал Бабаев, в РФ считается "элитным".
На войне в Украине был ликвидирован командир 41-го отдельного отряда специального назначения "Русь" Федора "Эдельвейса" Бабаева. Оккупант был родом из Пятигорска.
Об это сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Информацию подтвердили также и сами оккупанты.
Детали о том, при каких обстоятельствах был ликвидирован захватчик, неизвестны. Дата гибели – 15 октября.
Подразделение, которым командовал Бабаев, в РФ считается "элитным".
Также в сети появилась информация о том, что 41-й отряд был распущен и, возможно, Бабаев был военным комендантом оккупированных Чаплынского и Каланчакского районов. По разным данным, он был подполковником или полковником.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.
Ранее на войне в Украине ВСУ ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.
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