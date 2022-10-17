В Херсонской области ВСУ ликвидировали российского десантника-"ветерана": раньше воевал в Чечне

ВСУ ликвидировали российского десантника / Коллаж фото УНИАН, Иракли Комахидзе

Украинские военные ликвидировали российского десантника-"ветерана", который уже убивал людей в Чечне. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

40-летний рядовой Артем Небаев был родом из Каменск-Уральска.

"Очередной частично моГилизованный "ветеран" поехал домой Грузом-200", - написал Комахидзе.

Известно, что Небаев служил в российской армии по контракту еще в 2015 году. Позже он работал в одной из автомастерских Екатеринбурга.

В сентябре оккупанта решили отправить на войну в рамках "частичной" мобилизации. Его ликвидировали в Херсонской области 8 октября.

ВСУ ликвидировали российского десантника / Иракли Комахидзе

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

Другие новости: