В Херсонской области ВСУ ликвидировали российского десантника-"ветерана": раньше воевал в Чечне

Российского рядового ликвидировали украинские военные 8 октября.
Украинские военные ликвидировали российского десантника-"ветерана", который уже убивал людей в Чечне. Об этом заявил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
40-летний рядовой Артем Небаев был родом из Каменск-Уральска.
"Очередной частично моГилизованный "ветеран" поехал домой Грузом-200", - написал Комахидзе.
Известно, что Небаев служил в российской армии по контракту еще в 2015 году. Позже он работал в одной из автомастерских Екатеринбурга.
В сентябре оккупанта решили отправить на войну в рамках "частичной" мобилизации. Его ликвидировали в Херсонской области 8 октября.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
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