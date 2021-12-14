"Очень черная пятница": в киевском супермаркете сделали "скидку" на сосиски из индейки за 2000 грн

В Киеве сделали скидку на сосиски из индейки за 2000 грн / facebook.com/nesmianov

Один из супермаркетов Киева предлагал продукцию по сумасшедшей цене, с невероятной скидкой.

Об этом сообщил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов и обнародовал фото.

"Обожаю подобные акции… Интересно, были ли покупатели на 2000 грн за 1 кг?", - написал он под снимком.

Судя по ценнику, раньше сосиски из индейки стоили 1963 гривны 10 копеек, а со скидкой – 119 гривен 90 копеек.

Сосиски из индейки / facebook.com/nesmianov

Пользователи Сети были, мягко говоря, в шоке от увиденного:

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"Из священных индюков", "Это не цена 1963. Это год рождения индюка", "Это очередной пример бездумной работы сотрудников. Если бы прочёл, что напечатал, увидел, что крепил и т д. Не говоря об управленцах, которые это тоже должны были видеть, то такая глупость никогда бы не появилась на полке", "Все смотрят на абсурд с ценой....а сокращение слова сосиски нормальное", "Очень черная пятница".

Ранее мы рассказывали, что в Киеве в одном из магазинов произошел скандал из-за платного пакета. Женщина, которая пришла за сахаром в магазин, не захотела платить за одноразовый пакет, а продавец насыпала ей сахар в перчатку.