В Украине супермаркеты продают опасное мясо из Польши

Опасная курица / ua.depositphotos.com

В Украине в курином мясе, которое привезли из Польши обнаружили сальмонеллу.

Как сообщает главное управление госпродпотребслужбы в Киевской области, такое мясо может нанести вред здоровью человека.

Курятину польской компании WCF Corp Sp. z o.o. завезли в Киев ("Мясной торговый дом") и Запорожье ("Ред Митт"). Ведомство требует убрать опасное мясо из оборота.

Чем опасно мясо с сальмонеллой

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Оно может протекать как бессимптомно, так и с поражением кишечника. У человека может болеть живот, подняться температура до 38-39 градусов. Также среди симптомов: тошнота, рвота, общая слабость, многократный водянистый стул.

При тяжелом течении болезни может быть обезвоживание и интоксикация организма, нарушение тонуса сосудов. Также может развиться почечная недостаточность.

Реклама

Сальмонеллез особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Инкубационный период (от употребления зараженной еды до возникновения симптомов) в среднем составляет 12-48 часов.

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

А в начале декабря закупочная стоимость бананов составила 430-450 грн/ящик, но чтобы импортеры могли работать хотя бы в ноль, она должна быть не менее 480-490 грн/ящик. В Украину привозят бананы, обычно, сорта кавендиш.

Читайте также: