Насыпала сахар в перчатку и нахамила: в Киеве произошел скандал из-за одноразовых пакетов

С 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов в Украине уже нет.
В Киеве в одном из магазинов произошел скандал из-за платного пакета.
Женщина, которая пришла за сахаром в магазин, не захотела платить за одноразовый пакет, а продавец насыпала ей сахар в перчатку.
Видео в Telegram опубликовал KIEVMAP. Продавец набрала сахар в одноразовую перчатку, после того как клиент отказалась платить две гривны за одноразовый пакет.
Однако вариант с перчаткой ее тоже не устроил. Продавщицу сильно это разозлило, она начала кричать и хамить покупателю.
"Я вам на корову похожа?", - говорит покупатель.
Продавщицу сильно это разозлило, она начала кричать и хамить покупателю.
Платные пакеты в Украине
С 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов в Украине уже нет. Приобрести их можно только за деньги.
С марта 2022 года в Украине будут допускать только биоразлагаемые пакеты, а сверхтонкие полиэтиленовые разрешаются только как производственная упаковка (шириной до 22,5 см, глубиной – до 34,5 см, длиной – до 45 см вместе с ручками)
С 1 января 2023 года в Украине все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.
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Согласно рекомендациям Кабмина Украины, минимальные розничные цены на пластиковые пакеты могут составлять:
- 2,00 гривны – без ручек (без боковых складок);
- 2,50 гривны – без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок);
- 3,00 гривны – с ручками (с боковыми складками).
За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 гривен.
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