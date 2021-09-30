Одесский депутат предложил выдавать "паспорта неграждан" всем поклонникам РФ

Депутат не согласился, что пророссийских граждан надо обязательно вывозить / Главное

Одесский волонтер, который прошел в горсовет от партии Порошенко "Европейская солидарность" Андрей Вагапов выступил с инициативой ввести в Украине так называемые "серые" паспорта (паспорта неграждан), по примеру Прибалтики.

"Мы давно должны были сделать данный шаг, на самом деле, – отметил Вагапов в эфире местного телеканала. При этом волонтер уточнил, что для пользы страны порой нужно принимать непопулярные решения.

На замечание ведущей, что, мол, "половину Бессарабии", которая якобы поддерживает Россию, надо вывезти в РФ, депутат ответил: "Вывозить не надо, надо просто ввести паспорт негражданина Украины".

Вагапов ссылается на опыт стран Прибалтики, в которых гражданам из постсоветских стран выдают "серые паспорта" с определенными ограничениями в правах. В частности, такие люди не могут голосовать на выборах.

Серый паспорт: опыт Эстонии

Лица с неопределенным гражданством в Эстонии или лица с серыми паспортами – тип лиц без гражданства в Эстонии, которые не имеют эстонского гражданства и вместе с тем какого-то другого, обычно гражданства Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза.

Статус таких людей регулируется "Законом об иностранцах". Большинство лиц с неопределенным гражданством являются бывшими гражданами СССР, которые на момент восстановления независимости страны проживали на территории Эстонии, но не получили эстонского гражданства.

По состоянию на начало 2020 года в Эстонии проживало 71051 человек с неопределенным гражданством, хотя их количество постоянно меняется. Количество лиц без гражданства в Эстонии уменьшается из-за приобретения эстонского гражданства, или из-за приобретения гражданства другой страны, а также вследствие естественной смертности.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выступает за двойное гражданство в Украине, а украинские парламентарии рассматривают этот вопрос. Однако пока это вопрос сложный из-за принудительной паспортизации жителей оккупированных территорий Россией.