"Однажды я плакал. Не хватило сил": Залужный откровенно рассказал, какая ситуация довела его до слез

Главнокомандующий рассказал, что он каждый раз возвращается к телефонной книге, где видит очень много фамилий воинов, которых уже нет среди живых.

https://glavred.info/ukraine/odnazhdy-ya-plakal-ne-hvatilo-sil-zaluzhnyy-otkrovenno-rasskazal-kakaya-situaciya-dovela-ego-do-slez-10470052.html Ссылка скопирована

Залужный рассказал, какая ситуация довела его до слез / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хоть и не проявляет своих эмоций публично, однако с огромной болью переживает украинские потери. Он рассказал, как однажды ему пришлось известить мать защитника, что ее сын погиб. В этот трудный момент Залужный плакал вместе с матерью павшего воина. Об этом главнокомандующий рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром".

"Я, прежде всего, нормальный человек с абсолютно нормальным сердцем и то, что эмоции на лице и в поведении не выдают, скажем так, человеческой боли, это еще ничего не значит. На самом деле, сердце чувствует это очень и очень болезненно", - сказал Залужный.

Главнокомандующий рассказал, что он каждый раз возвращается к телефонной книге, где видит очень много фамилий воинов, которых уже нет среди живых, но не может удалить эти номера.

видео дня

"Видимо, я еще не готов к этому. Когда-нибудь я, вероятно, сделаю это, чтобы навсегда удалить этого человека с телефона, но не получится удалить из памяти и своего сердца. Это очень тяжело", - поделился он.

На вопрос, приходилось ли ему плакать, Залужный ответил: "Будучи главнокомандующим мне не хочется признаваться в каких-то там слабостях, но я человек. Однажды я плакал, когда мама искала сына. Он был пилотом вертолета, который летал в Мариуполь. Еще на тот момент, пока я с ней переписывался, у меня была надежда, что все-таки он жив и все будет хорошо. И в один момент мне доложили, что он погиб, его нет".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что когда он должен был поговорить с мамой о гибели военного, у него "не хватило сил".

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что до победы Украины еще "очень долгий и сложный путь". Также Залужный подчеркнул, что Украина держится благодаря украинским людям, которые держат свои позиции и "создают эту победу".

Также Залужный заявлял, что победа Украины в войне с Россией должна ознаменоваться не только выходом на границы в пределах 1991 года, но и созданием условий, исключающих в будущем новую агрессию РФ. Главком ВСУ уверен, что в дальнейшем Украина должна сделать все, чтобы больше никогда не повторились события 24 февраля 2022 года.

Смотрите видео о том, как Залужный задонатил на ВСУ 1 миллион долларов:

Вас может заинтересовать: