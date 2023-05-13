Знаю точно, что до победы еще очень долгий путь - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что до победы Украины еще "очень долгий путь".
В интервью Дмитрию Комарову Главком отметил, что знает, что нужно для поражения России.
"Я вижу, как это можно сделать (победить в войне против России — ред), вижу, что еще нужно для этого сделать. Но знаю точно, что до победы еще очень долгий путь. Очень долгий и сложный", - заявил он.
Также Залужный подчеркнул, что Украина держится благодаря украинским людям, которые держат свои позиции и "создают эту победу".
"Мы придем к этому и обязательно победим. Но вновь хочу сказать, что пока все держится на плечах этих простых людей", - сказал Залужный и подчеркнул, что "работы еще очень много".
Вероятные сроки завершения войны
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.
"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.
Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.
Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говорил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.
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