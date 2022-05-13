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Оккупант сдался в плен спустя месяц скитаний Киевщиной - узнав последние новости с фронта он побелел

13 мая 2022, 10:39

Солдат сам вышел на позиции наших военных.

Оккупант сдался в плен спустя месяц скитаний Киевщиной / скриншот

Российский оккупант сдался в плен бойцам теробороны на Киевщине – он отстал от своих, когда те бежали с области.

После месяца скитаний россиянин сам вышел сдаваться. Видео допроса обнародовал телеканал Espreso.TV.

Что поспособствовало такому решению военный вражеской армии не объяснил, однако был шокирован потерями российских войск.

Бойцы территориальной обороны рассказали оккупанту последние новости с фронта, а именно, – что украинские воины уже ликвидировали 26 тысяч его собратьев.

Читайте также"Половина - в плену, половина 200-е": узнав о потерях, целый полк оккупантов отказался воевать в УкраинеРанее в Харьковской области в селе Циркуны украинские военные благодаря слаженным действиям окружили российских оккупантов. После этого у захватчиков не осталось другого выхода, и они просто сдались в плен.

Также сообщалось, что на Запорожье защитники Украины отправили "на концерт Кобзона" десятки оккупантов. По врагу отработала 110-я отдельная бригада территориальной обороны. Сожжены четыре российских танка. В каждом из них могло находиться по меньшей мере 5 оккупантов.

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