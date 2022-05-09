Десятки оккупантов сдались в плен на Харьковщине после того, как их окружили ВСУ/ Скрин из видео

В Харьковской области в селе Циркуны украинские военные благодаря слаженным действиям окружили российских оккупантов. После этого у захватчиков не осталось другого выхода, и они просто сдались в плен.

Об этом рассказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Он сообщил, что в плен сдался 21 оккупант.

Село Циркуны российские захватчики захватили еще в первый день широкомасштабного вторжения 24 февраля. Теперь украинские военные пошли в контрнаступление.

Во время зачистки населенных пунктов Харьковщины воинами ВСУ, оккупанты укрылись в бункере бывшей части противовоздушной обороны. Однако защитники Украины там их нашли, и им не оставалось ничего другого, кроме как сдаться в плен.

Захватчиков захватили и выбили из бункера воины 92-й бригады.

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Напомним, в понедельник, 9 мая, в РФ состоялся традиционный парад. В нем участвовало по меньшей мере вдвое меньше техники, чем в прошлом году. Меньше было и военных: они либо воюют, либо уже погибли в Украине.

Путин на параде вступил с лицемерной речью, однако, вопреки прогнозам многих экспертов, не объявил всеобщую мобилизацию в России. После этого советник председателя ОП Михаил Подоляк разнес речь Путина на 9 мая. Он подчеркнул, что Украина не хотела атаковать Крым, а НАТО – Россию.

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