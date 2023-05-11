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Оккупанты 72-й бригады ВС РФ, сбежавшие из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения от ВСУ – ISW

Анна Ярославская
11 мая 2023, 06:41 обновлено 11 мая, 06:55
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72-я отдельная мотострелковая бригада была разгромлена Силами обороны Украины в Харьковской и Николаевской областях.
​72-я бригада ВС РФ
​72-я бригада ВС РФ бежала из-под Бахмута / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео t.me/ab3army

72-я отдельная мотострелковая бригада РФ, части которой были разгромлены под Бахмутом украинскими защитниками из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, ранее уже дважды терпела сокрушительные поражения в Харьковской и Херсонской областях. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

"72-я отдельная мотострелковая бригада РФ сама по себе является символом многих проблем, с которыми постоянно сталкиваются российские военные", - говорится в сообщении.

7 августа 2022 года аналитики ISW сообщали, что 72-я отдельная мотострелковая бригада формируется в Оренбургской области РФ в составе 3-го армейского корпуса – нового формирования, которое в основном состоит из добровольческих батальонов.

видео дня

В сентябре 2022 года СМИ сообщали, что 3-й армейский корпус РФ развернулся в Харьковской области, а также что украинское контрнаступление на Харьковской области в значительной степени уничтожило составные части корпуса. Среди них, вероятно, была и 72-я отдельная мотострелковая бригада.

В ISW также напомнили, что украинские медиа предполагали, что после украинского контрнаступления на Харьковщине уцелевшие элементы 72-й отдельной мотострелковой бригады, вероятно, были передислоцированы в Николаевскую область, где понесли потери во время южного контрнаступления Украины в октябре 2022 года.

ISW не может подтвердить, где именно сейчас находятся подразделения бригады. В институте также не могут подтвердить, куда передислоцировалась 72-я бригада после ухода российских войск с западного берега Днепра. Однако, отметили аналитики, очень вероятно, что элементы 72-й бригады, которые недавно были передислоцированы в район Бахмута, не действуют там в полном составе.

"Привлечение российским военным командованием на Бахмутском направлении элементов формирования, которое потерпело два поражения подряд, вместе с уже истощенными элементами "Вагнера", вероятно, предоставляет украинским войскам возможности, которые они могут использовать при ограниченных контратаках", – отмечается в отчете.

Ситуация в Бахмуте

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в среду, 9 мая, поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. Он угрожал рассказать о реальной ситуации на фронте, если не будет решен вопрос с боеприпасами. Пригожин установил для диктатора и дедлайн - время окончания парада на Красной площади.

После назначенного времени Пригожин опубликовал видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило группировке наемников обещанные боеприпасы. Главарь ЧВК рассказал о бегстве с фронта подразделения Минобороны и 72-й бригады.

В третьей штурмовой бригаде подтвердили, что 72-я бригада Вооруженных сил РФ понесла разгромные потери и сбежала со своих позиций на бахмутском направлении. Как сообщил Андрей Билецкий — командир тактической группы "Азов", входящей в состав 3-й ОМБр — наступательные действия ВСУ вели в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 м. Вся эта территория была полностью освобождена от российских.

Другие новости:

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