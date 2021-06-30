Оккупанты Донбасса распространяют фейки о жестком карантине в Украине

Боевики распространяю фейки об Украине / Reuters

Боевики Донбасса из состава вооруженных формирований России распространяют среди жителей ОРЛО фейки о жестком карантине на подконтрольной Украине территории, пишет в Facebook штаб ООС.

Как отмечается, граждане, которые сегодня прибывали с временно оккупированной территории Луганской области, сообщили, что боевики распространяют ложную информацию о возобновлении карантина и необходимости прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения.

Также стало известно, что в 12 часов дня оккупанты искусственно сдерживали людей, которые пытались выехать с временно оккупированной территории. В результате у КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь из 400 человек.

Чтобы пропустить людей привлекли дополнительные пограничные наряды ГПСУ.

Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

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В ответ Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

Позднее Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.