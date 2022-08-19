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Оккупанты готовят вторую "Еленовку" во время "судилища" над пленными в Мариуполе - разведка

19 августа 2022, 13:17

На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

ракета, клетки
Оккупанты готовят вторую "Еленовку" во время "судилища" над пленными в Мариуполе/ скриншот из видео

Россияне хотят устроить теракт во время "судилища" над украинскими военными в оккупированном Мариуполе 24 августа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники среди украинских разведчиков.

Захватчики срочно переоборудуют под "судилище" чудом уцелевшую филармонию в Мариуполе. На сцене заведения монтируют железные клетки, в которых будут удерживать украинских военнопленных.

Украинские разведчики говорят, что по одному из возможных сценариев, они могут ударить по помещению ракетой точечно. Если такое произойдет, то они попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на ВСУ.

Более того, чтобы все выглядело якобы "легитимно", они готовят специально обученных "свидетелей" и привозят в Мариуполь группами российских пропагандистов.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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Автор: Егор Бунин
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