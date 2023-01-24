Оккупанты копят силы: Зеленский предупредил о подготовке РФ к реваншу

Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу и накапливает силы, подчеркнул президент.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Россия готовится к реваншу и накапливает силы, но очевидно должна проиграть, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Проинформировал господина президента о ситуации на поле боя, расчетов России на ближайшее время. Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы, но также очевидно, что государство-террорист должно проиграть", — отметил он.

По словам президента, они с Ниинисте обсудили, что именно Украине нужно для этого на поле боя.

"В таком контексте мы обсуждали и участие Финляндии в коалиции стран по вопросу предоставления Украине современных западных танков. Мы благодарим за поддержку намерения это сделать, такой вклад в победу для нас очень важен", — сказал Зеленский.

Угроза нового наступления РФ

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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