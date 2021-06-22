Оккупанты Крыма оценили колоссальный ущерб от наводнения

Ущерб от наводнения оценили в Крыму / Instagram

Оккупанты Крыма оценили огромный ущерб от наводнения на полуострове - по подсчетам он составил 5,5 млрд рублей (около 2,1 млрд гривен). В Ялте от разгула стихии пострадали более 100 улиц, Керчи - почти 30, сообщил представитель "правительства" Крыма Евгений Кабанов, передает РИА Новости.

Отмечается, что в Ялте пострадали 109 улиц, протяженность около 130 километров. На их восстановление потребуется потратить приблизительно 4,2 млрд рублей (1,6 млрд гривен).

В Керчи пострадали 28 улиц (17 километров). Ориентировочная стоимость восстановительных работ - 760 млн рублей (285 млн гривен).

Ремонту также подлежат дороги регионального значения. На их восстановление планируется выделить около 400 млн рублей (150 млн гривен).

Напомним, мощные ливни затопили улицы Днепра и Одессы. Машины плавали на дорогах. Шквальный ветер свалил множество деревьев.

Добавим, на Кубани прошел огромный град. Осадки размером с куриное яйцо выпали в Павловском районе. В Сети возмутились видеокадрами местных жителей, которые снимали непогоду в то время, как на улице в затопленном дворе блуждал пес.