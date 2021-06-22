УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты Крыма оценили колоссальный ущерб от наводнения

22 июня 2021, 22:17
Прослушать новость
Остановить

В Керчи пострадали 28 улиц (17 километров). Ориентировочная стоимость восстановительных работ - 760 млн рублей (285 млн гривен).

Непогода в Крыму
Ущерб от наводнения оценили в Крыму / Instagram

Оккупанты Крыма оценили огромный ущерб от наводнения на полуострове - по подсчетам он составил 5,5 млрд рублей (около 2,1 млрд гривен). В Ялте от разгула стихии пострадали более 100 улиц, Керчи - почти 30, сообщил представитель "правительства" Крыма Евгений Кабанов, передает РИА Новости.

Отмечается, что в Ялте пострадали 109 улиц, протяженность около 130 километров. На их восстановление потребуется потратить приблизительно 4,2 млрд рублей (1,6 млрд гривен).

В Керчи пострадали 28 улиц (17 километров). Ориентировочная стоимость восстановительных работ - 760 млн рублей (285 млн гривен).

Ремонту также подлежат дороги регионального значения. На их восстановление планируется выделить около 400 млн рублей (150 млн гривен).

Напомним, мощные ливни затопили улицы Днепра и Одессы. Машины плавали на дорогах. Шквальный ветер свалил множество деревьев.

Добавим, на Кубани прошел огромный град. Осадки размером с куриное яйцо выпали в Павловском районе. В Сети возмутились видеокадрами местных жителей, которые снимали непогоду в то время, как на улице в затопленном дворе блуждал пес.

наводнение аннексия Крыма новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Оккупанты Крыма оценили колоссальный ущерб от наводнения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Шесть причин, почему вы не голодны по утрамШесть причин, почему вы не голодны по утрам Гороскоп на 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувствоГороскоп на 21 июня 2021 всех знаков Зодиака: особенный человек и мощное чувство Конфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и ПутинаКонфликт на Донбассе потерял смысл для России: политик раскрыл итоги встречи Байдена и Путина Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любвиГороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Спустя 30 лет превратится в пустыню: Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмовСпустя 30 лет превратится в пустыню: Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов

Последние новости

22:17

Оккупанты Крыма оценили колоссальный ущерб от наводнения

22:16

"Ситуация угрожающая": в Раде объявили о заседании СНБО по карантину в Украине Видео

21:33

В Польша разразились смелым обвинением в адрес Путина Видео

21:03

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе Видео

20:49

Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка

Реклама
20:21

Ученые смогли побороть коронавирус с помощью "наноловушек" Видео

20:21

Врач объяснила, как правильно и с пользой кушать мясо

19:58

Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии Видео

19:42

Зеленский поедет в Германию на переговоры с Меркель по Донбассу: на Банковой назвали дату Видео

19:40

Пылевая буря в Киеве: выяснились причины и есть ли угроза для жизни Видео

19:20

Кому на Западе мешает украинская коррупция мнение

19:05

Похоронили в день рождения дочери: стали известны детали жуткого убийства медсестры на Тернопольщине

18:59

Выяснилось, могут ли в Украине определять новый опасный штамм COVID Видео

18:46

ЧП в Одесской области: в селе Лебедевка сошел оползень, начата операция по поиску людей Видео

18:27

Эксперт поведал, с какими продуктами сочетается творог, а с какими его лучше не есть

18:01

Вырезано сердце и легкие: всплыли жуткие детали замаскированного под пожар убийства на Киевщине Видео

17:59

Летний дождь пришел внезапно: в салоне поезда Львов-Мариуполь выпали осадки Видео

17:49

Данилов привел уникальное доказательство, что Черное море не должно быть "российским озером" Видео

17:21

В Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду Видео

17:15

Нарушение властями обязательств перед инвесторами нанесло удар по рынку "зеленой" энергетики – СМИ

Реклама
17:15

Мэр Федорук победил: Верховный суд вернул Буче под Киевом 890 га

17:04

Порошенко отдыхает в лакшери отеле во время скандала из-за его сделок с Медведчуком — эксперт

16:58

Поражает мозг: ученые объяснили опасность потери обоняния и вкуса при COVID-19 Видео

16:54

"Большая стройка": на объездной Прилук реконструируют путепровод через железную дорогу

16:49

Врач объяснил, почему переболевшие коронавирусом ощущают запах гнили Видео

16:31

Кива рассказал, каким образом собирается сажать на ж*пу Вирастюка Видео

16:23

Надругался прямо у дома: на Хмельнитчине педофил изнасиловал школьницу Видео

16:05

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

15:08

"Тяжело дышать": мощная песчаная буря покрыла Киев пылью Видео

15:05

В Олешковском лесу массово цветут загадочные кактусы Видео

14:36

Почему красное мясо сильно опасно для организма - ответ ученых Видео

14:26

"Изверг": в Луцке умерла 32-летняя женщина, которую дико на глазах у ребенка избил сожитель

14:10

Тренировка с виртуальным тренером: Зеленский анонсировал создание в Украине спортивных локаций Видео

14:00

Новый налоговый закон в Украине ударит по всему украинскому бизнесу - СМИ

13:59

Вывести рынок из "тени": СМИ дали рецепт наполнения госбюджета без "закручивания гаек"

13:38

"Мы делали глупую вещь": убийца 15-летней девочки в Никополе рассказал, как задушил свою подругу Видео

13:36

Врач рассказала, кому категорически нельзя есть малину Видео

13:35

Грибы-убийцы: в Днепре маленький мальчик умер в муках от отравления

12:59

Зеленский пообещал украинцам регулярные медосмотры: кому и когда светят чекапы Видео

12:53

Путин объяснил, кто виноват, что Россия захапала Крым Видео

Реклама
12:34

Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала свою красавицу-дочь

12:31

"К черту НАТО": в Дании вандалы осквернили памятник Шевченко Видео

12:30

Заглянула под кровать и увидела питона: харьковчанка нашла змею в своей квартире

12:08

У Google сегодня масштабный сбой: что случилось

12:04

Луческу раскритиковал сборную Украины за игру с Австрией на Евро-2020 Видео

11:50

"Хотел хайпануть на скандале": история о позоре TikTok-блогера Волошина получила продолжение Видео

11:48

Ждем жару под 40°: синоптик дал прогноз погоды на ближайшие дни в Украине Видео

11:36

"Большая стройка": на отремонтированном участке Дороги единства состоится пробег ретро-автомобилей

11:35

Носи усы - не бойся: в Киеве разоблачили усатого мужчину, который прикидывался нищенкой Видео

10:56

Пересчет пенсий с 1 июля: сколько денег докинут из-за стажа Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять