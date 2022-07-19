Оккупанты похитили на Херсонщине родителей погибшего атошника / Reuters, УНИАН

На Херсонщине российские захватчики похитили из собственного дома и увезли в неизвестном направлении супругов, сын которых является героем АТО и погиб, защищая Украину.

Это произошло во временно оккупированной Новокаховской территориальной общине. Российские военные пришли домой к супругам, арестовали их и забрали с собой. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Такая же ситуация произошла в городе Берислав Херсонской области. Там российские оккупанты похитили местного активиста. 55-летнего мужчину забрали прямо из дома.

"Во временно оккупированном городе Берислав вооруженные военнослужащие РФ пришли в квартиру, где жил 55-летний мужчина. Оккупанты силой забрали мужчину в неизвестном направлении, в настоящее время его местонахождение устанавливается. Известно, что пропавший имел активную проукраинскую позицию", – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что причиной похищения в обоих случаях есть стал отказ этих мирных жителей сотрудничать с оккупационными властями, а также их проукраинская позиция.

"По фактам похищения людей открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины (наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет)", – добавили в полиции.

Напомним, во временно оккупированной Херсонской области произошел очередной казус с российскими ракетами. Захватчики выпустили четыре ракеты, которыми хотели обстрелять украинцев. Но снаряды взорвались прямо над их позициями.

Ранее сообщалось, что украинские военные метко ударили по скоплению российских захватчиков в Бериславском районе Херсонской области. Потери врага после точного удара украинских бойцов подсчитываются.

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