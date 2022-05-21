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Оккупанты убили известного украинского футболиста

21 мая 2022, 22:22

Мазур стал далеко не первой жертвой российской агрессии среди украинских спортсменов.

война
Олег Мазур / facebook.com/lvivfootball

В боях с российскими оккупантами погиб воспитанник львовских "Карпат" Олег Мазур.

Об этом сообщает Львовская ассоциация футбола в Facebook.

Олегу было 27 лет. Он защищал Украину в рядах Вооруженных сил. На профессиональном уровне Мазур проявить себя не смог.

Среди любителей поиграл за львовские "Галичину", "Звенигород", "Лапаевку" и "Рудно".

Мазур стал далеко не первой жертвой российской агрессии среди украинских спортсменов.

Ранее Спортивный комитет страны создал сайт с публикацией имен атлетов, погибших от рук рашистов.

На сегодняшний день в нем числятся уже 44 человека, включая нескольких детей.

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Ранее сообщали, как главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков считает, что после 24 февраля русских никогда нельзя будет назвать братьями украинского народа.

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